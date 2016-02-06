T24 LogoT24 Logo
Dünya

Köln'deki 'Kadınlar Karnavalı'nda da cinsel taciz

Polis, karnavalda 22 cinsel taciz vakası görüldüğünü söyledi

06 Şubat 2016 13:11

Almanya'da polis, Köln kentinde önceki gün başlayan geleneksel 'Kadınlar Karnavalı'nın ilk gecesinde 22 cinsel taciz olayı yaşandığını ve 190 kişinin gözaltına aldındığını açıkladı.

BBC Türkçe’nin haberine göre; şüphelilerin etnik kökeni konusunda açıklama yapılmadı. Ancak polis gözaltına alınanların "toplumun her kesiminden" olduklarını söyledi. Bir kadının dün gece evine dönerken tecavüze uğradığı ve olayla ilgili olarak bir kişinin tutuklandığı da belirtildi.

Bir hafta sürecek olan karnavalın ilk gecesindeki cinsel taciz olaylarının geçen yıla oranla daha yüksek olduğu belirtiliyor.

Köln'de yılbaşı gecesi düzenlenen kutlamalarda çok sayıda kadın tacize uğramış, saldırılardan genel olarak ülkedeki mülteciler sorumlu tutulmuştu. Yılbaşı gecesi yaşananların da etkisiyle, dün başlayan karnaval için kentte yoğun güvenlik önlemleri alındı ve 2500 polis görevlendirildi.

Kente ayrıca Alman polisi tarafından denenmeye başlanan yeni güvenlik kameraları yerleştirildi. Ancak güvenlik önlemlerine rağmen genelde 1,5 milyon ziyaretçi çeken karnavala katılım düşük oldu. Bazı yetkililer bunu havaların yağışlı olmasına bağlıyor.

Karnaval, Hrıstiyan aleminde et ve et ürünlerinin yenilmediği, 40 gün süren ve Paskalya’da sona eren oruç döneminin başlangıcı. Kadınlar Karnavalı’nda kadınlar sembolik olarak iktidarı ele geçiriyor, belediyeleri işgal ediyor, erkeklerin kravatlarını kesiyor ve isterlerse onları öpebiliyor.

Karnavalın başkentleri olarak kabul edilen Köln, Düsseldorf ve Mainz’da rengarenk giysilere bürünen karnavalcılar Perşembe gününden itibaren bir hafta boyunca eğleniyor.

ETİKETLER

kadınlar karnavalıpolistacizyılbaşıalmanyakölnhaber

İlgili Haberler

Köln'de taciz: Cezayirli sığınmacı tutuklandı

Köln'de yılbaşı gecesi yaşanan toplu tacizle ilgili olarak bir Cezayirli sığınmacı tutuklandı.

Almanya, Köln'deki toplu tacizden sonra haremlik-selamlık uygulamasını tartışıyor

Yılbaşı gecesi sığınmacıların toplu tacize karıştığı iddia edilmişti

Muhabir, Köln'deki taciz olayını anlatırken tacize uğradı

Köln'deki yılbaşı kutlamaları sırasında onlarca kadın toplu tacize uğramıştı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24