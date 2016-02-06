Köln'deki 'Kadınlar Karnavalı'nda da cinsel taciz

Almanya'da polis, Köln kentinde önceki gün başlayan geleneksel 'Kadınlar Karnavalı'nın ilk gecesinde 22 cinsel taciz olayı yaşandığını ve 190 kişinin gözaltına aldındığını açıkladı.

BBC Türkçe’nin haberine göre; şüphelilerin etnik kökeni konusunda açıklama yapılmadı. Ancak polis gözaltına alınanların "toplumun her kesiminden" olduklarını söyledi. Bir kadının dün gece evine dönerken tecavüze uğradığı ve olayla ilgili olarak bir kişinin tutuklandığı da belirtildi.

Bir hafta sürecek olan karnavalın ilk gecesindeki cinsel taciz olaylarının geçen yıla oranla daha yüksek olduğu belirtiliyor.

Köln'de yılbaşı gecesi düzenlenen kutlamalarda çok sayıda kadın tacize uğramış, saldırılardan genel olarak ülkedeki mülteciler sorumlu tutulmuştu. Yılbaşı gecesi yaşananların da etkisiyle, dün başlayan karnaval için kentte yoğun güvenlik önlemleri alındı ve 2500 polis görevlendirildi.

Kente ayrıca Alman polisi tarafından denenmeye başlanan yeni güvenlik kameraları yerleştirildi. Ancak güvenlik önlemlerine rağmen genelde 1,5 milyon ziyaretçi çeken karnavala katılım düşük oldu. Bazı yetkililer bunu havaların yağışlı olmasına bağlıyor.

Karnaval, Hrıstiyan aleminde et ve et ürünlerinin yenilmediği, 40 gün süren ve Paskalya’da sona eren oruç döneminin başlangıcı. Kadınlar Karnavalı’nda kadınlar sembolik olarak iktidarı ele geçiriyor, belediyeleri işgal ediyor, erkeklerin kravatlarını kesiyor ve isterlerse onları öpebiliyor.

Karnavalın başkentleri olarak kabul edilen Köln, Düsseldorf ve Mainz’da rengarenk giysilere bürünen karnavalcılar Perşembe gününden itibaren bir hafta boyunca eğleniyor.