Almanya, Köln'deki toplu tacizden sonra haremlik-selamlık uygulamasını tartışıyor

Yılbaşı gecesi Köln’de yaşanan taciz olayların ardından Almanya, kadınları daha iyi nasıl koruyabileceğine dair tartışma yaşarken özellikle otobüs ve taksilerde tacizden korunması için haremlik-selamlık uygulaması gündeme geldi.

Hürriyet’in haberine göre Regensburg Şehir Konseyi, belediye otobüslerinde “Kadınlara özel bölüm-Ladyzone” ayrılmasını tartışıyor.

Regensburg Şehir Konseyi’nin Hıristiyan Sosyal Vatandaşlar Partisi üyesi Christian Janele’nin gündeme getirdiği öneriye göre, kadınlara ayrılan özel bölümlere erkeklerin girmesi yasak olacak. Focus Online, kent konseyinin öneriyi değerlendireceğini yazdı.

Janele ve partisi ayrıca “kadın taksisi” önerisini de gündeme getirdi. Buna göre, kadınların akşamları sadece kadın taksicilerin kullandığı taksilerle yolculuk yapmaları, kent idaresinin de taksi ücretine katkı payı vermesi öneriliyor. Haberde Heidelberg’de böyle bir projenin 1992 yılından beri uygulandığına dikkat çekiliyor.