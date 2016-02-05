Muhabir, Köln'deki taciz olayını anlatırken tacize uğradı

Almanya'nın Köln kentinde, yılbaşı gecesi yüzlerce kadının maruz kaldığı toplu taciz olaylarının gölgesinde yapılan Kadınlar Karnavalı'nda bir televizyon muhabiri canlı yayın sırasında cinsel saldırıya uğradı.

BBC Türkçe’nin haberine göre; Belçika devlet televizyonu RTBF'nin muhabiri Esmeralda Labye, taciz olaylarının yaşandığı meydanda kutlamaları anlatırken bir kişi muhabirin göğsünü elledi; bir başka kişi de kameraya orta parmağını gösterdi. Bu birçok kültürde ağır bir küfür olarak algılanıyor.

Televizyon şikâyetçi oldu

Esmeralda Labye, RTBF haber bülteninde yaşadıklarını anlatırken "Arkamda birisi müstehcen hareketler yaparken aniden göğsümde bir el hissettim. Şoke oldum" dedi.

Belçika kanalı, cinsel saldırı anındaki görüntüleri, kadınlar açısından aşağılayıcı olduğunu söyleyerek yayınlamama kararı aldı. Televizyon, kadın muhabire yönelik cinsel saldırı nedeniyle Köln polisine suç duyurusunda bulundu. Köln Belediye Başkanı Henriette Reker'in, Belçika Televizyonu'nu arayarak, taciz olayı nedeniyle özür dilediği açıklandı.

2500 polis görevlendirildi

Karnaval kutlamaları için bu yıl 2 bin 500 polis görevlendirildi. Bu, geçen yıl görevlendirilen polis sayısının üç katı.

Köln'de merkez tren istasyonundaki yılbaşı kutlamaları sırasında onlarca kadın toplu tacize uğramıştı. Taciz olayının, Kuzey Afrika kökenli bir grup tarafından gerçekleştirildiği belirtilmişti.

Bu gelişme, mülteci akınına ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirmişti. Köln'de yılbaşından sonra binden fazla kadın taciz nedeniyle şikâyette bulunmuştu.

Katoliklerin Paskalya öncesi tutulan büyük orucun başlangıcını kutladığı Karnaval, Çarşamba gününe kadar devam edecek.