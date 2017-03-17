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Dünya
BBC Türkçe

Kolezyum'a yılda 150 bin Euro maaşla yönetici aranıyor

"Sanat dünyasında ulusal kimliklerin çok işlevi yok diye düşünüyorum"

17 Mart 2017 10:12

İtalya'nın en bilinen tarihi eserlerinden olan başkent Roma'daki Kolezyum'un yöneticiliği için verilen ilan, arkeoloji dünyasında heyecan yarattı. İtalya Kültür Bakanı Dario Franceschini, yöneticilik rolünü kazanan adayın yıllık 150 bin Euro maaş alacağını açıkladı.

BBC'nin haberine göre uluslararası başvuruya da açık olan iş ilanında aranan temel özelliklerden "en az 5 sene bir arkeolojik alanın yöneticiliğini yapmış olmak" dikkati çekiyor.

Son görüşme İtalya Kültür Bakanı ile olacak

Göreve gelecek kişi Antik Roma'nın ölüm arenası olan Kolezyum'un geleceğinden sorumlu olacak. Yıllık 5 milyon kişinin gezdiği, 2 bin senelik tarihi yapı, "kötü yönetim" nedeniyle yıllardır problemlerle boğuşuyordu.

İtalya Kültür Bakanı Dario Franceschini, yöneticilik rolünü kazanan adayın yıllık 150 bin Euro maaş alacağını açıkladı.

"Kültür varlığı yönetmiş tecrübeli bir kişi arıyoruz"

Dario Franceschini, bir kültür varlığı veya müze yönetmiş tecrübeli bir kişi aradıklarını söyleyerek, "Arkeologlar, sanat tarihçileri ve mimarlar da pozisyona başvurabilir" dedi.

Franceschini, bunun uluslararası bir ilan olduğunu da ifade ederek, "Sanat dünyasında ulusal kimliklerin çok işlevi yok diye düşünüyorum. Örneğin İngiltere'deki British Museum'u bir Alman yönetiyor" diye konuştu.

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