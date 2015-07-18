T24 LogoT24 Logo
Dünya

Bulgar futbolcu Kolezyum'a zarar verdiği gerekçesiyle gözaltına alındı

Rusya'nın Rubin Kazan takımında forma giyen 33 yaşındaki Blagoy Georgiev gözaltına alındı

18 Temmuz 2015 01:28

Bulgar futbolcu Blagoy Georgiev, Roma'nın dünyaca ünlü yapısı Kolezyum'un taşlarına zarar verdiği gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındı.

İtalyan basınına yansıyan haberlere göre, nişanlısıyla İtalya'nın başkentine tatile geldiği belirtilen Rusya'nın Rubin Kazan takımında forma giyen 33 yaşındaki Bulgaristan'ın milli futbolcusu Blagoy Georgiev'in, Roma'nın dünyaca ünlü simgesi Kolezyum'da yaptığı hareket başına iş açtı.

DHA'da yer alan habere göre,  Georgiev'in, yapımı milattan sonra 80'li yıllara uzanan tarihi arenanın zemin katında bir taşa daha önce yapılan grafitiye, cüzdanından çıkardığı bozuk parayla kendi adının baş harflerini eklemek için taşı oymaya kalkması, tarihi yapıda görev yapan güvenlik güçlerinin dikkatinden kaçmadı. Georgiev'e, yaptığı hareket dolayısıyla güvenlik güçlerince tarihi anıtı tahrif etmekten gözaltı işlemi uygulandı.

Blagoy Georgiev'in yaptıkları İtalya'nın yüksek tirajlı spor gazetelerinden Corriere dello Sport'ta da haber oldu. Gazetenin haberi "Georgiev'in kariyerindeki en aptalca kendi kalesine attığı gol" başlığıyla vermesi dikkati çekti.

İtalyanların en öne çıkan eseri olan dünyanın ilk en büyük arenası Kolezyum, son dönemde çok fazla tahribata uğramasıyla gündeme geliyor. Roma'nın simgesinde, kısa süre önce Georgiev'inki gibi hareket yapan bir Lübnanlı turist gözaltına alınırken, geçen kasım ayında da bir Rus turist taşa "K" harfi yaptığı için 20 bin avro para cezasına çarptırılmıştı.

ETİKETLER

Blagoy Georgievrubin kazankolezyumitalya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24