Bulgar futbolcu Kolezyum'a zarar verdiği gerekçesiyle gözaltına alındı

Bulgar futbolcu Blagoy Georgiev, Roma'nın dünyaca ünlü yapısı Kolezyum'un taşlarına zarar verdiği gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındı.

İtalyan basınına yansıyan haberlere göre, nişanlısıyla İtalya'nın başkentine tatile geldiği belirtilen Rusya'nın Rubin Kazan takımında forma giyen 33 yaşındaki Bulgaristan'ın milli futbolcusu Blagoy Georgiev'in, Roma'nın dünyaca ünlü simgesi Kolezyum'da yaptığı hareket başına iş açtı.

DHA'da yer alan habere göre, Georgiev'in, yapımı milattan sonra 80'li yıllara uzanan tarihi arenanın zemin katında bir taşa daha önce yapılan grafitiye, cüzdanından çıkardığı bozuk parayla kendi adının baş harflerini eklemek için taşı oymaya kalkması, tarihi yapıda görev yapan güvenlik güçlerinin dikkatinden kaçmadı. Georgiev'e, yaptığı hareket dolayısıyla güvenlik güçlerince tarihi anıtı tahrif etmekten gözaltı işlemi uygulandı.

Blagoy Georgiev'in yaptıkları İtalya'nın yüksek tirajlı spor gazetelerinden Corriere dello Sport'ta da haber oldu. Gazetenin haberi "Georgiev'in kariyerindeki en aptalca kendi kalesine attığı gol" başlığıyla vermesi dikkati çekti.

İtalyanların en öne çıkan eseri olan dünyanın ilk en büyük arenası Kolezyum, son dönemde çok fazla tahribata uğramasıyla gündeme geliyor. Roma'nın simgesinde, kısa süre önce Georgiev'inki gibi hareket yapan bir Lübnanlı turist gözaltına alınırken, geçen kasım ayında da bir Rus turist taşa "K" harfi yaptığı için 20 bin avro para cezasına çarptırılmıştı.