Kolezyum'a adlarını kazıyan 2 turist gözaltına alındı

21 ve 25 yaşlarındaki ABD'li 2 kadın turist UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'nde bulunan bulunan Kolezyum'un duvarına isimlerini kazıyınca polis tarafından gözaltına alındı.

NTV'de yer alan habere göre, turistler ikili bozuk para kullanarak Kolezyum'un batı kanadından yer alan bir duvara 25 cm boyutlarında harflerle isimlerini kazıyarak bir de üstüne selfie çekti. Gruplarından ayrılarak kendi başlarına gezmeye başladıkları söylenen kadınlar diğer turistlerin şikayeti üzerine gözaltına alındı.

UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Kolezyum'u her yıl ortalama 6 milyon kişi ziyaret ediyor.