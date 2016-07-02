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Yaşam

Kocasına dönen kız arkadaşını kaçırdığı öne sürülen eski milli hentbolcu Meliz Özatlı, kefaletle serbest bırakıldı

Özatlı, “Hakkımda çıkan haber ve iddialar asılsızdır” demişti

02 Temmuz 2016 11:18

3 yıldır birlikte yaşadığı evli ve çocuklu kadın sevgilisi Z.B'yi, ailesine dönmesi üzerine kaçırdığı iddiasıyla suçlanan eski milli hentbolcü Meliz Özatlı, 50 bin lira kefaletle serbest bırakıldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; KKTC’nin başkenti Lefkoşa’da, kocasına döndüğü gerekçesiyle 3 yıldır birlikte yaşadığı iki çocuk annesi sevgilisini kaçırıp ‘sevişme fotoğraflarını internetten yayma’ tehdidiyle zorla alıkoyduğu iddia edilen eski milli hentbolcu Meliz Özatlı (34), dün hâkim karşısına çıktı.

 

Senedi imzalandı
 

Evli sevgilisi Z.B.’nin kocasının ihbarıyla yakalanan Özatlı’ya 2 gün tutuklu kaldıktan sonra dün yurtdışı çıkış yasağı koyuldu. KKTC’li bir kişinin 50 bin lira teminat senedi imzalaması karşılığında Meliz Özatlı, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

 

Tek satırlık mesaj
 

Mahkemeden çıkan Meliz Özatlı, hemen sosyal medya hesabını açtı. Tek satır yazan Meliz, “Hakkımda çıkan haber ve iddialar asılsızdır” dedi.

 

Lefkoşa’da iki çocuk annesi evli sevgilisini kaçırmaktan tutuklanan eski milli hentbolcu Meliz Özatlı, 50 bin lira teminatla serbest bırakıldı.


Lefkoşa'da yaşayan eski milli hentbolcü Meliz Özatlı'nın, 3 yıldır birlikte yaşadığı evli ve çocuklu kadın sevgilisi Z.B'yi, ailesine döndüğü içi

 

3 yıldır birlikte yaşadığı evli ve çocuklu kadın sevgilisi Z.B'yi, ailesine dönmesi üzerine kaçırdığı iddiasıyla suçlanan eski milli hentbolcü Meliz Özatlı, 50 bin lira kefaletle serbest bırakıldı.

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