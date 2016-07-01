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Yaşam

Kocasına dönen kız arkadaşını kaçırdığı öne sürülen eski milli hentbolcu Meliz Özatlı tutuklandı

Meliz Özatlı, sevişme fotoğraflarını internetten yaymakla tehdit etti

01 Temmuz 2016 11:30

Lefkoşa'da yaşayan eski milli hentbolcü Meliz Özatlı (34), 3 yıldır birlikte yaşadığı evli ve çocuklu kadın sevgilisi Z.B’nin (37) ailesine dönmesi üzerine onu kaçırarak bir eve kapatma iddiasıyla suçlanıyor. Özatlı'nın, kocasını bırakmazsa Z.B'yi özel fotoğraflarını internetten yayınlamakla tehdit ettiği öne sürüldü. 

Milliyet'te yer alan habere göre, Kıbrıs'taki kavga, hafta başında yaşandı. Eski KKTC Milli Hentbol Takımı oyuncularından Meliz Özatlı, 3 yıldır birlikte yaşadığı sevgilisi Z. B ile kavga etti. Z. B, kavga sonrası kocası ve çocuğuna döndü.

 

"Çıplak fotoğrafların var"

 

Önceki gün, konuşmak üzere çağırdığı Z. B’yi darp ettiği ve Mağusa’da kiraladığı eve kapattığı iddia edilen Meliz Özatlı hakkında Z. B’nin ailesinin polise başvurduğu belirtildi. 

 

Tutuklama kararı

 

Gazimağusa polisine teslim olan Meliz Özaltı, dün Lefkoşa’ya getirilerek mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme yargıcı Musa Avcıoğlu, kaçırma, darp ve tehdit iddialarıyla suçlanan Özaltı'nın yeniden mahkemeye çıkana kadar tutuklu kalmasına karar verdi.

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