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Ekonomi

Koç, bu sefer de 'Harranova'yı ABD'ye sattı

Koç Holding ve Koç Topluluğu şirketlerinin de Harranova’daki hisselerini Morningstar’a devredeceği duyuruldu

24 Haziran 2014 13:50

Koç Holding, Cuma günü açıkladığı Maret'ten sonra şimdi de Tat Gıda'nın Harranova Besi ve Tarım Ürünleri’nde sahip olduğu yüzde 58.15 hissenin tamamını ABD’li salça devi Morningstar'a sattı.

Morningstar, ilk olarak 2008 yılında yüzde 10 pay ile Harranova Besi’ye ortak olmuştu. Son satış kararının ardından şirket çoğunluk hisseyi almış oldu.

Öte ytandan Tat Gıda ile birlikte diğer hissedarlar Koç Holding ve Koç Topluluğu şirketlerinin de Harranova’daki hisselerini Morningstar’a devredeceği duyuruldu.

 

6.28 milyon lira fiyat

 

KAP’ta yer alan açıklamaya göre, Tat Gıda Harranova’da sahip olduğu yüzde 58.15 hissesinin tamamını devrederken, sözleşmeye taraf olan hissedarlardan Koç Holding yüzde 16.47, Koç Topluluğu şirketleri de yüzde 15.38 paylarını aynı koşullarda devredecek. Açıklamaya göre, satışa konu olan yüzde 90 hissenin baz fiyatı 6.28 milyon TL olarak belirlendi.

 

Çıkacağını açıklamıştı

 

Koç Holding, 2000 yılında Şanlıurfa'da kurduğu Harranova çiftliğinden çıkmaya yönelik kararını geçtiğimiz yıl almıştı Şirket önce çiftlikteki sığır besiciliğine yönelik birimlerini 2013 yılı başında Namet Gıda'ya satmış, ardından da 12 bin dekarlık alandaki domates ve salça üretim faaliyetlerini durdurduğunu açıklamıştı. Açıklamada hisselerle ilgili stratejik opsiyonların değerlendirilmesi çalışmalarına başlanmasına karar verildiği kaydedilmişti.

Bu açıklamadan 8 ay sonra da şirketin Harranova'daki tüm hisselerini Harranova'ya devrettiği haberi geldi.

Öte yandan Koç Grubu geçtiğimiz hafta da, Maret markasını ve taşınmazları 75 milyon dolar artı KDV ile Namet Gıda’ya satma kararını açıklamıştı.

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