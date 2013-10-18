Koç, Harranova'da domates ve salça üretimini de bırakıyor

Koç Holding, 2000 yılında Şanlıurfa'da kurduğu Harranova çiftliğini kapatmaya hazırlanıyor. Çiftlikteki sığır besiciliğine yönelik birimlerini bu yılın başında Namet Gıda'ya satan Koç, şimdi de 12 bin dekarlık alandaki domates ve salça üretim faaliyetlerini durduruyor. Böylece, Harranova Çiftliği'nde herhangi bir üretim kalmayacak.

Açıklamada, Harranova Besi ve Tarım Ürünleri şirketinin mevcut faaliyetlerinin kârlılık durumunun beklentilere cevap vermediğine dikkat çekildi. Açıklamada, domates ve salça üretim faaliyetlerinin durdurularak stratejik opsiyonların değerlendirilmesi çalışmalarına başlanmasına karar verildiği kaydedildi. Bu opsiyonlar arasında Harraova hisselerinin veya maddi duran varlıkların satışı, önemli miktarda şirket varlığının toptan satışı ve faaliyetlerin yeniden yapılandırılması gibi seçenekler bulunuyor.

Eren Güler’in Hürriyet’teki haberine göre, Harranova Çiftliği'nde yapılacak çalışmalardan elde edilecek sonuçlar Olağanüstü Genel Kurul'da pay sahiplerine sunulacak. Çiftliğin kaderi 26 Aralık'ta yapılacak Olağanüstü Genel Kurul toplantısında belli olacak.

‘Daha iyi bir süvari lazım’

Şanlıurfa Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Sabri Ertekin, Koç'un kararının bölge ekonomisine olumsuz bir etkisinin olmayacağını ve salça fabrikasının diğer yatırımcılar tarafından satın alınabileceğini söyledi. Koç'un kiraladığı arazilerde domates ekimi ve kendi fabrikasında da salça üretimi yaptığını anlatan Ertekin, "Onlara buraya yatırım yaptıkları teşekkür ederiz ama konuyla daha yakından ilgili yatırımcıların gelmesini isteriz. Birebir işin içinde olunması gerekiyor. At binenin kılıç kuşananın. Buraya daha iyi bir süvari gelirse daha iyi olur" dedi.

Ertekin, yurtdışında son teknoloji ile dekar başına 12-13 ton üretim yapılırken burada o rakamın 6-7 tonda kaldığına dikkat çekerek, "Rekabet şartları da grubu zorlamış olabilir. Muhtemelen onlar kendi açılarından daha kârlı işlere yönelecekler" diye konuştu.

Besicilikten de çıkmıştı

Koç Holding Harranova Çiftliği'ndeki besicilik faaliyetlerini de bu yılın başında sonlandırmıştı. Şirket, Namet Gıda ile anlaşmaya varıp sektörden tamamen çekilmiş ve çiftliklte sadece domates ve salça üretimi kalmıştı.

2000 yılında kuruldu

Proje kararı 1998 yılında verilen Harranova çiftliğinin temeli Koç-Ata ortaklığı ile 1999 yılında atıldı. Almanya'dan ithal edilen 300 baş Holstein Friesian Cinsi hamile düvenin 28 Eylül 2000 tarihinde tesise gelmesi ile 11 Ekim 2000 tarihinde Besi Çiftliği resmen faaliyete geçti.

2003 yılında ortaklığa Sancak grubunun da katılması ile şirketin ünvanı Koç Ata Sancak Besi Tarım Ürünleri olarak değişti. 2006 yılında ise Ata ve Sancak grupları hisselerin tamamını Koç Topluluğu'na devretti.

Harranova A.Ş. 2006 yılında mevcut et ve besi faaliyetine ilave olarak salça Üretim faaliyetine de girmeyi karar verdi ve Tat Konserve ile koordinasyon içerisine girerek 35 dekarlık bir alanda deneme amaçlı sınai domates ekimi gerçekleştirdi. Üretimin başarı ile sonuçlanması üzerine 2007 yılında 3 bin 500 dekarlık bir alanda domates üretimi gerçekleştirildi.

2008 yılında dünya salça sektörünün lider salça üreticisi The Morning Star firması Harranova'ya yüzde 10'luk bir hisse ile ortak oldu.

Koç, Tat Konserve aracılığı ile 12 bin dekarlık bir alanda üretim gerçekleştiriyordu.