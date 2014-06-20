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Ekonomi

Koç Grubu, Maret ve taşınmazlarını Namet'e sattı

Koç Grubu, bünyesinde bulunan Tat Gıda Maret ve markaya ait taşınmazların 75 milyon dolar artı KDV bedeliyle Namet Gıda'ya satılmasına karar verdi

20 Haziran 2014 19:26

Koç Grubu, Tat Gıda Maret markasını ve markaya ait taşınmazların satılması yönünde karar aldı.

Hürriyet'in haberine göre, Tat Gıda Maret markası ile bu markaya ait Tuzla'daki arazi bina ve teçhizat ile üzerinde yer alan taşınmazların tamamının toplam 75 milyon dolar artı KDV bedel ile Namet Gıda'ya satılmasına karar verdi.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada, yönetim kurulu tarafından ayrıca, satışın gerçekleştirilmesi amacıyla genel kurul ve Rekabet Kurulu onaylarının alınması koşullarını içerecek şekilde "varlık satış sözleşmesi" imzalanmasına, imza tarihinde alıcıdan 6 milyon dolar avans alınmasına karar verildiği ifade edildi.

Tat Gıda açıklamasına göre, bu çerçevede et ve et ürünleri işkolundaki faaliyetleri satış işlemlerinin tamamlanmasının ardından sonlandırılırken, elde edilecek nakit şirketin mali durumunun güçlendirilmesi amacıyla finansal borç kapatımında kullanılacak.

Açıklamanın ardından ikinci seansta 2.93 liraya kadar çıkan Tat Gıda hisseleri saat 1439'da yüzde 1.49 primle 2.72 liradan işlem görüyor.

Daha önce de, Şanlıurfa'da bulunan Harranova Besi ve Tarım Ürünleri Anonim Şirketi'ni Namet'e satmıştı.
 

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