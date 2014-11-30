Kobanê'de YPG ile IŞİD arasında 3 cephede şiddetli çatışma

Kobanê'de IŞİD ile YPG arasındaki çatışmalar 77'nci gününde de sürdü. Çatışmalar kentin doğu ve güney kesimleri ile Mürşitpınar Sınır Kapısı civarında şiddetlenirken, IŞİD tarafındaki keskin nişancılar da saldırılarını arttırdı. Rakka ve Minbic'ten militan takviyesi yapan IŞİD, saldırılarında tankların yanı sıra ağır silahlar da kullanıyor.

Kobani'yi ele geçirmek isteyen IŞİD militanları, bölgeyi Türkiye'ye bağlayan Mürşitpınar Sınır Kapısı'na dün düzenledikleri bomba yüklü araç saldırısının ardından bu kez ağır silahlarla sokak çatışmasını sürdürüyor.

Keskin nişancıların görev aldığı sokak çatışmaları 77'nci gününe girerken, dün bombalı araç saldırısının ardından sınır hattında bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi'nde bulunan depo ve siloların şarapnel parçalarının isabet etmesi sonucu harabeye döndüğü görüldü. Çatışmalar, Kobanê'nin güney ve doğu bölgelerindeki sokaklarda sürerken, ABD öncülüğündeki koalisyon uçakları ise sabah saatlerinden itibaren Kobanê semalarında keşif uçuşu düzenledi.

Radikal’de yer alan habere göre, Çatışmalar sırasında Kürt grupların sınırın Suriye tarafında mevzilendikleri görüldü.

Koalisyon güçleri bombaladı

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait savaş uçakları da keşif uçuşunun ardından bazı IŞİD mevzilerini bombaladı.

Polis araçları zincirleme kaza yaptı

Suruç ilçesinde görevli çevik kuvvet ve özel hareket polisleri taşıyan 1 midibüs ile 3 minibüs ise zincirleme kaza yaptı. Yurtçiçek Mahallesi yakınlarında meydana gelen zincirleme kazada polis araçlarında küçük çaplı hasar oluşurken, kazada kimse yaralanmadı. Kaza sonucu yoldan çıkarak çamurlu araziye batan araçlar ise çekici yardımıyla çıkartıldı.

Türkiye sınırına yakın bölgede çatışmaların şiddetlenmesi üzerine önlemlerini artıran güvenlik güçleri, sivillerin sınır bölgesine yaklaşmasına izin vermedi. Daha önce sınıra yakın tepede çalışmalarına izin verilen basın mensupları da daha güvenli bölgeye yönlendirildi.

IŞİD takviye güç yığıyor

YPG Basın Merkezi de, IŞİD’in güney ve doğu cephelerinin yanı sıra Mürşitpınar Sınır Kapısı’nın olduğu bölgeden saldırı düzenlediğini açıkladı.

Yazılı bir açıklama yapan YPG Basın Merkezi, IŞİD’in Rakka, Minbic gibi önemli merkezlerden yaptığı takviye güç ve tank desteğiyle desteğiyle dün geceden bu yana saldırılarını yoğunlaştırdığını duyurdu. Çatışmalarda, IŞİD’e ait iki tankın da imha edildiği belirtiliyor.

YPG, Türkiye iddiasının arkasında

YPG basın bürosu, dün Mürşitpınar Sınır Kapısı civarındaki saldırıda kullanılan bomba yüklü iki aracın, Türkiye tarafından geldiği iddiasını da yineledi.