'IŞİD, Kobanê'de ele geçirdiği Kürt köylerini satışa çıkardı'

Kobanê'deki çatışmalarda durum YPG lehine dönerken, ele geçirdiği köylerden birer birer çekilen IŞİD'in işgal ettiği Kürt köylerini Araplara sattığıiddia edildi. Kobanê sakinleri, IŞİD'in böylece Kürtler ile Araplar arasında çatışma çıkarmayı planladığını öne sürdü.

Radikal’de yer alan habere göre, Peşmerge Güçleri’nin bugün sabah saatlerinde Kobanê’nin batısını topa tutan IŞİD’lilere sert karşılık verdiği öğrenildi.

Kobanê sınırında bulunan Rûdaw muhabiri Ömer Kalo, sabah saatlerinde IŞİD örgütünün Suruç’a yakın sınır bölgelerini havan topu bombardımana tuttuğunu belirtti. Peşmerge Güçleri’nin havan toplarına karşılık roketatarlarla saldırıya geçtiği bildirildi.

Bombardımana devam

ABD öncülüğündeki koalisyona ait savaş uçaklarının önceki günlere oranla Kobanê semalarında nadir göründüğünü söyleyen Ömer Kalo, “Sabah saat 04:30’da ve dün akşam saat 19:00’da kentin içinde bulunan IŞİD mevzilerini hedef aldı” dedi.

Kentte şu an çatışmaların durduğunu ve durumun sakin olduğu öğrenildi.

Köyleri 10 bin dolara satıyorlar

Diğer yandan IŞİD’in işgal ettiği Kürt köylerini 5 ile 10 bin dolar arasında sattığı ortaya çıktı. Köyleri satılan Ziraviklılar, talan edilen köylerinin Arap komşularına satıldığını belirterek, IŞİD’in amacının halkları birbirine düşman etmek olduğunu söyledi. Rojava’nın Kobanê Kantonu’na yönelik 15 Eylül günü tank, top ve ağır silahlar ile başlattığı işgali kapsamında 362 köyü işgal eden IŞİD şehirdeki Kürt güçlerinin direnişi karşısında ağır kayıplar vermeye başlayınca işgali altında ki Kürt köylerini satarak kaçtığı ortaya çıktı.

Sınırı aşarak Suruç’un Boydê köyüne yerleşen Kobanê’nin güneyinde ki Ziravik köylüleri, köylerinin IŞİD tarafından Minbiç, Sirrin, Bab, Cerablus, Girê Spî (Til Ebyad), Raqqa gibi kentlerde konumlanan Araplara satıldığını ifade etti. Kürtlere ait köylerin 5 ile 10 bin Dolar arasında satıldığını söyleyen köylüler, satılan köylerin aynı zamanda talan edildiğini söyledi. Köylüler, amacın IŞİD saldırısına kadar kardeşçe yaşayan Arap ve Kürtlerin arasına bu yolla düşmanlık ekilmek olduğunu belirtti.

Kobanê savaşında 12 bin IŞİD'li

Arap halkının çete saldırısından önce Kürtler ile birlikte yaşadığını, saldırılardan kaçan Arapların Kobanİ’de barındırıldığını söyleyen Ziraviklı Fevaz İbrahim, tüm halklara Kürtlerin kucak açtığını herkesle kardeşçe yaşadıklarını dile getirdi. Kobanê’ye saldıran 12 bin çeteci olduğunu ve bunların çoğunun Kürtlerin komşusu Araplardan oluştuğunu ifade eden İbrahim, “Köylerimizi talan etmişler. Çetecilerden satın alıp, buğday, arpa, taşınabilecek ne varsa alıp götürmüşler. Evlerimizde ki peyniri, elektrik tesisatının kablolarını bile çalmışlar. IŞİD'den 3-4 köyü birden satın alıyorlar. Tarlalarımızda ki zeytinleri bile topluyorlar. Eskiden kardeşçe komşu idik. Biz ihanet etmedik. Savaş, kötülük, ihanet hep onlardan geldi. Gelecekte nasıl komşu olacağız bilemiyorum” dedi.

İbrahim, Kobanê’nin etrafından ayrılmadıklarını ve dönecekleri günü beklediklerini sözlerine ekledi.

‘Bizi düşman etmek istiyorlar’

Eşi YPG’li Hesen Mihemed’in 5 aydır IŞİD’in elinde esir olduğunu söyleyen Ziravikli Helim Seydo da, saldırılardan önce tüm halklarla kardeşçe yaşadıklarını ifade etti. Köylerinde ev ve tarlalarının önünde kalan 3 kişinin çeteler tarafından başları kesilerek katledildiğini dile getiren Seydo, şunları aktardı: “Duyduk köyümüzü çevremizdeki Araplara satmışlar. Onlarda gelip köyü talan etmişler. Köyde sadece duvarlar ve boş tarlalar kalmış. Kobanê Kürtlerindir. Döneceğimiz günü sabırsızlıkla bekliyoruz. DAİŞ İslam diyor ama gerçek Müslüman Kürtlerdir. Bizi Araplar ile düşman etmek istiyor. Biz biliyoruz ki çok iyi Araplar da var. Kimse ile düşman olmayacağız.”