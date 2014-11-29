Türkiye tarafında konuşlanan IŞİD, Kobanê'ye saldırıyor

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) bugün sabah saatlerinde Kobanê'ye üç cephede saldırdı. Türkiye tarafından geldiği öne sürülen bomba yüklü bir aracın Mürşitpınar sınır kapısını geçtikten sonra infilak ettiği de gelen bilgiler arasında. Toprak Mahsülleri Ofisi'ne (TMO) ait tesislere yerleştiği iddia edilen IŞİD'in Kobanê'ye üç koldan saldırdığı belirtiliyor.

ANF'nin haberine göre, Kobanê’nin doğu ve kuzey cephelerinde YPG'nin hamleleri ardından darbe alan IŞİD, bugün sabah saatlerinde üç cephede de yeniden saldırıya geçti.

ANHA: Üç cephede şiddetli çatışmalar yaşanıyor

ANHA muhabirleri de bu sabah saat 05:00’dan bu yana kentin güney, doğu ve batı cephelerinde IŞİD'in yeniden saldırı başlattığını duyurdu.

Muhabirler kentin her üç cephesinde de çok şiddetli çatışmalar yaşandığı bilgisini paylaştı.

‘IŞİD TMO'yu ele geçirdi, saldırıyı oradan gerçekleştiriyor’

Sabah saat 05.00 sularında Türkiye tarafından geldiği öne sürülen bomba yüklü bir aracın Mürşitpınar Sınır Kapısı üzerinde Kobanê’ye geçerken infilak etti. YPG yetkilileri, Türkiye tarafından gelen IŞİD'e ait aracın infilak etmesinin ardından yoğun çatışmalar başladığını bildirdi.

Aynı zamanda Mürşitpınar Sınır Kapısı'na çok yakın bir noktada bulunan Türkiye tarafındaki Toprak Mahsülleri Ofisi'ne (TMO) ait buğday filosunun etrafında yerleştiği iddia edilen IŞİD'lilerin Kobanê’ye yönelik saldırı başlattığı da gelen bilgiler arasında.

Kentin doğu, batı ve güney cephelerinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor.