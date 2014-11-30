Demirtaş: IŞİD, Kobanê'ye Türkiye'den saldırıyor, görüntüleri var

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, IŞİD’in önceki gün Türkiye topraklarından Kobanê’ye saldırdığını ve görüntülerin olduğunu iddia etti. IŞİD’in Tarım Bakanlığı’na ait Toprak Mahsulleri Ofisi’nden Kobenê’ye saldırdığını savunan Demirtaş, “IŞİD barbarları, TMO silolarından Kobanê’ye ateş ediyorlar. Dünkü görüntüler var. Oraya nasıl rahat bir şekilde girebiliyorlar?” açıklamasında bulundu.

DHA’da yer alan habere göre, partisinin Gaziantep İl Başkanlığı Kongresi'nde konuşan Selahattin Demirtaş, Türkiye’yi yönetecek, Türkiye’deki her kesimi kucaklayacak bir politika üretmeye aday alternatif parti olduklarını anlatırken, "Biz sadece Kürt, Türk halkının Arap’ın, Çerkez’in, Sünni’nin değil Türkiye’deki bütün kimliklerin ortak partisi olacağız" dedi.

‘Asıl alçak sizsiniz’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kadın-erkek eşitliği konusunda yaptığı açıklamayı eleştiren Demirtaş, yaşamın kadın demek olduğunu, iktidardaki zihniyetin yaşamın kendisini 'Kadınla erkek eşit olamaz' diye açıkladığını savundu. HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, şöyle konuştu:

"Kadınla erkeğin fıtratında eşitlik yoktur' diyor. Yani kadın yaşamın her alanında ikinci sınıf olacak, erkek bütün dünyanın, malın, mülkün, devletin, yönetimin sahibi olacak. Kadınlar sadece devlete ve erkeğe hizmet etmekle görevli olacak. Bunların zihniyeti ve anlayışı bu. Bunu kabul etmek, bunu bu şekilde inanarak yürekten savunmak demek, özgürlükten ve demokrasiden bir şey anlamamış olmak demektir. Siz kendiniz dışındaki bir insanı, kadın olduğu için yada inancı mezhebi sizden olmadığı için reddediyorsanız, onu insan yerine koymuyorsanız, kendinizden alçakta görüyorsanız kusura bakmayın ama asıl alçak sizsiniz."

"Bu nasıl peygamber geleneği"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı Sarayı üzerinden eleştiren Demirtaş, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'yla ilgili de şunları söyledi:

"Şöyle dönün etrafınıza bakın. Gaziantep’teki işsizlik, yoksulluk. dönüp vicdan gözüyle Ankara’ya, seçtiklerinize, oy verdiklerinize bir bakın. Nasıl yaşıyorlar? Geçenlerde ülkenin Cumhurbaşkanı 'Biz bir hurma ile karnını doyuran Hz. peygamberin takipçileriyiz' diyor. Mübarek kusura bakma ama senin bin odalı sarayın varken bunu söylemeye hakkın yok. Sizin servetinizin haddi hesabı yok. Çocuklarınız, etrafınız, yakınlarınız, bakanlarınız, milletvekilleriniz, belediye başkanlarınız, sizin partinizden beslenenlerin malını, mülkünü koyabileceği yer yok. Parayı saklayacak yer bulamıyorlar. Bu nasıl peygamber geleneğidir? Hz. peygamberimizin kefeninden başka bir şeyi yoktu. Bizim ülkenin Cumhurbaşkanı sayılı zenginlerin arasına girmiştir. Devlet başkanları arasında en zengin olanlarıdır. Açıkladığı malı mülküyle, açıklamadıklarıyla. Dünyanın en zengin adamlarından biri bizim ülkeyi yönetiyor ve fakir fukara edebiyatı yapıyor. Saraya harcadığı paraya bakın. Biz saraylar ülkesi miyiz? Bu kadar yoksulluk perişanlık olacak, ülkenin yarısı gecekonduda yaşıyor, ülkenin yarısının başını sokabileceği doğru düzgün bir evi yok. Yüzbinlerce ailemiz tezekle ışıyor ama ülkenin itibarı sarsılmasın diye beyefendi kendisine saray yaptırıyor, sarayda yaşayacak ve kendilerinin bütün kesimleri kucakladığını söyleyecek. Bu gidişatı, bu rezaleti HDP durdurmayacak da kim durduracak? İşte görev bize düşüyor. HDP bu ülkenin umudu olacak o saraylar onlara dar olacak."

"Başkanlık sistemine asla 'evet' demeyeceğiz"

Demirtaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın halen Başbakan gibi davrandığını ifade ederek, seçimlerden sonra Başkanlığı'nı ilan edeceğini öne sürdü. HDP olarak başkanlık sistemine karşı çıkacaklarını söyleyen Demirtaş, şöyle devam etti:

"Anayasa'da olmayan yetkileri de kullanıp, AKP propagandası yapıyor her yerde. Şu anda Cumhurbaşkanlığı makamını ele geçirmiş durumda ama hükümette bir başbakan yok. Kendisi aynı zamanda başbakanlık yapıyor. Dikkat edin ülke başbakanın ülke ile konuşacak ne bir gündemi, ne de bir konusu var. Ülkede her şeyi Cumhurbaşkanı konuşuyor. '12 yılda şunları, bunları yaptık' diyor. Sen mi yaptın? Hükümet mi yaptı? Partin mi yaptı? Ama tamamını kendine mal edip hükümeti de baypas ediyor. Bunu ülkeyi tek adam, başkanlık sistemine hazırlamak için yapıyor. Seçimden sonra yeteri kadar gücü olursa, tek başına Anayasa'yı değiştirecek ve krallığını ilan edip, 'Ben başkan oldum' diyecek. Anayasa'da bir maddeyi değiştirip Cumhurbaşkanı yerine başkanlık sistemini ilan edecek. Şu anda bunun hazırlığını yapıyor. Bunun önünde en büyük engel de HDP olacak. Biz HDP olarak başkanlık sistemine asla 'Evet' demeyeceğiz."

Kobanê'ye destek amacıyla Gaziantep'te yaşanan olayları provokasyon olduğunu kaydeden Demirtaş, en büyük kışkırtmaları Başbakan'ın yaptığını ve faturayı HDP'ye çıkardığını savunarak şöyle dedi:

"Gaziantep gibi yerlerde kışkırtmalara prim vermeyelim. Kobanê direnişi sırasında burada da ciddi provokasyonlar yaptılar. Ellerinde palalarla, silahlarla, kasaturalarla insanları sokaklara salıp, burada 5 kişinin katledilmesine yol açtılar. Onların hepsi, bilinçli provokasyonlardı. Bunları da getirip HDP’ye, bize mal etmeye çalıştılar. Burada 5 insan katledildi, nerede failleri? HDP yapmışsa buyurun ortaya çıkarın. Görüntüler var, fotoğraflar var. Kimlerin örgütlediği, kimlerin öncülük ettiği belli ama dikkat edin bu ülkede en büyük kışkırtmayı Başbakan'ın kendisi yapıyor sonra dönüp faturayı bize çıkartıyor. Şimdiler de MHP ile aralarında kışkırtmaca oynuyorlar. 'Oraya gidemezsin, şuraya gidemezsin', öbürü de bu kışkırtmanın karşısında herhalde il il gezecek öyle görünüyor. Bir ülkenin Başbakan'ını düşünün ki Dersim’de provokasyon çıkarmak için elinden geleni yapsın."

'Bukalemun gibiler'

Seçim dönemlerinde hükümetin izlediği politikaları de eleştiren Demirtaş, şöyle söyledi:

"Başbakan hızını alamayacak, MHP’den daha milliyetçi olmaya başlayacak. Bunu göreceksiniz, her seçim döneminde yaşıyoruz. Seçim biter dünyanın en demokratik hükümeti olurlar, bir ay bakarsınız ki şeriatçı bir hükümet, öbür ay bakarsınız yine milliyetçi hükümet. Bukalemun gibiler. Bir çizgileri yok, ilkeleri yok, omurgaları yok ancak bütün bu görünen fotoğrafların arkasında onların esas bir gündemi var. O gündem de IŞİD ile örtüşüyor. Asıl zihniyetleri IŞİD zihniyetidir. Sakladıkları, gizledikleri zihniyet IŞİD zihniyetidir. Bundan emin olun. Hiçbiri IŞİD’den rahatsız değil, bu güne kadar IŞİD’e karşı tek sert bir cümle duymadık ağızlarından."

‘IŞİD, Türkiye'den saldırıyor’

IŞİD’in önceki gün Türkiye topraklarından Kobanê’ye saldırdığını ve görüntülerin olduğunu iddia eden Demirtaş, şu iddialarda bulundu:

"IŞİD, dün Kobanê topraklarına Türkiye’den saldırı yaptı. Valilik, Genel Kurmay ve Başbakanlık inkâr edici açıklamalar yaptı. Fotoğraf, görüntüler var. Toprak Mahsulleri Ofisi, Tarım Bakanlığı’nın bir kurumudur. TMO, o silolar Türkiye sınırı içerisindedir. Görüntülerde açık açık var; IŞİD barbarları, TMO silolarından Kobanê’ye ateş ediyorlar. Dünkü görüntüler var. Oraya nasıl rahat bir şekilde girebiliyorlar? Nasıl oradan bu şekilde bir savaş yürütüyorlar? Bunu açıklamaları lazım. Orada 70 gündür nöbet tutanları copluyorlar ama IŞİD barbarları Türkiye sınırını rahat rahat kullanabiliyorlar. Başbakan'ın çıkıp bu konuyla ilgili açıklama yapması gerekiyor. IŞİD barbarlarının sınırı kullanma izni verildi mi? Bundan haberiniz var mı?"