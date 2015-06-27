YPG, Kobanê'de IŞİD'lilerin saklandığı binayı havaya uçurdu

Türkiye sınırındaki Kobanê'de, YPG güçleri IŞİD militanlarının bulunduğu bir binayı bomba döşeyerek imha etti.

DHA'nın haberine göre, Türkiye sınırına bir kilometre mesafedeki Kobanê'nin Muştenur Mahallesi'ndeki bir binada bulunan IŞİD militanları, YPG güçleri tarafından bomba döşenerek binanın imha edilmesi ile etkisiz hale getirildi. YPG güçlerinin bölgedeki sivilleri tahliye ettikten sonra gerçekleştirdiği öğrenilen patlama Türkiye tarafından da duyuldu. Patlama ve ardından oluşan dumanlar Türkiye tarafından görülürken, yaşanan bu gelişme sonrası sınır hattında güvenlik güçleri teyakkuz durumuna geçti.

Reuters haber ajansı da bir süre önce Kobanê'nin merkezinden dumanlar yükseldiğini bildirmişti. Ajans, patlamanın nedeninin bilinmediğini belirtmişti.