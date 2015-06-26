Çavuşoğlu ve Kerry’den Kobane görüşmesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı John Kerry ile Tel Abyad ve Kobane'deki son gelişmelere ilişkin telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, görüşmede Tel Abyad ve Kobane başta olmak üzere Suriye'deki son gelişmeler ve bölgedeki ikili işbirliği süreçleri gündeme geldi.

Geçtiğimiz aylarda YPG güçleri tarafından Kobane'den çıkarılan IŞİD militanları dün sabahın ilk saatlerinde kente yönelik intihar saldırısı düzenlemiş ve kentin çeşitli bölgelerinde çatışmalar çıkmıştı.