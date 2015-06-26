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Çavuşoğlu ve Kerry’den Kobane görüşmesi

İki ülkenin dış işleri bakanı Suriye’deki son gelişmeleri değerlendirmek üzere görüştü

26 Haziran 2015 21:35

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı John Kerry ile Tel Abyad ve Kobane'deki son gelişmelere ilişkin telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, görüşmede Tel Abyad ve Kobane başta olmak üzere Suriye'deki son gelişmeler ve bölgedeki ikili işbirliği süreçleri gündeme geldi.

Geçtiğimiz aylarda YPG güçleri tarafından Kobane'den çıkarılan IŞİD militanları dün sabahın ilk saatlerinde kente yönelik intihar saldırısı düzenlemiş ve kentin çeşitli bölgelerinde çatışmalar çıkmıştı.

 

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