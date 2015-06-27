'IŞİD, Kobanê'de susturucu silahlarla sivilleri öldürdü'

IŞİD’in gerçekleştirdiği en kanlı sivil katliamlardan biri olan Kobanê saldırısının ayrıntıları netleşmeye başladı. Saldırıdan önce saat 03.00-04.00 sıralarında Kobanê’ye sızan IŞİD’çilerin, susturucu takılmış Kalenikoflarla evleri bastığı ve kapıyı açan halkı ya silahla ya da başını keserek öldürdüğü belirlendi. Daha sonra baskın yaptıkları evlere yerleşen IŞİD’çilerin, sokaklardaki yaralı ve ölüleri almaya gelenleri de açtıkları ateşle vurdukları ortaya çıktı.

Susturucu ve bomba

Kanlı IŞİD saldırıyla ilgili Ankara’ya yeni bilgiler ulaşmaya başladı. Mürşitpınar Sınır Kapısı’nda yaşanan bombalı araç saldırılarıyla ortaya çıkan IŞİD’in Kobanê’deki baskınında ölenlerin sayısı dün 146 olarak açıklandı.

Baskında yaralananlardan 200’e yakını tedavi amacıyla Türkiye’ye getirilirken, saldırının ayrıntıları gün ışığına çıkmaya başladı. Milliyet’ten Tolga Şardan’ın haberine göre, silahlı IŞİD güçleri saldırı öncesi yerel saatle 03.00-04.00 sıralarında 5-6 araçla kente girdi.

Kente girişle birlikte, araçlardan inen IŞİD üyeleri arasında keskin nişancı ve diğer savaşçılar yer aldı. Aynı zamanda üzerlerinde bomba düzenekleri bulunan IŞİD’çiler kentin kenar mahallelerinde sabahın ilk ışıklarıyla eylem yapmaya başladı.

Keskin nişancılar

Kullandıkları Kaleşnikof marka otomatik tüfeklere susturucu takan IŞİD’çiler, önce evlerin kapılarını çaldı. İlk olarak kapıyı açanları susturuculu silahlarla öldüren IŞİD’çiler daha sonra içeri girip diğer ev sakinlerini öldürdü.

Baskın yaptıkları evlere yerleşen keskin nişancı IŞİD’çiler, havanın aydınlanmasıyla birlikte sokaklarda yatan ölü ya da yaralıları almaya gelenleri mevzi haline getirdikleri evlerden vurdu. Bu nedenle YPG’nin “halkın sokağa çıkmaması” yönünde anonslar yaptığı bildirildi. Sokağa çıkan halkın keskin nişancı IŞİD’çilerin saldırısı sonucunda yaşamını yitirdiği bildirildi. IŞİD’çilerin, yerel halkın bir bölümüne kesici silahlarla saldırdığı ve katliamı gerçekleştirdiği anlaşıldı.

IŞİD’çilerin kente girerken kullandıkları bomba yüklü araçlardan en az ikisinin hala Kobanê’de bulunduğu ifade edilirken, ilk patlama ile ikinci patlama arasındaki 6 saatlik süre farkı sırasında bombalı araçların hedef kolladığı ifade edildi. İkinci bombalı araç saldırısının yapıldığı yerin eski Hastane binası olduğu, daha önceki bir eylem girişiminde hedef olması nedeniyle hastanenin boşaltıldığı öğrenildi.

Rakka zayıflattı

Bölge kaynakları, geçen Ekim’deki Kobanê olayları sırasında bile günlük bu kadar yaralanma ve ölüm olaylarının olmadığını belirterek katliamın büyüklüğüne dikkati çekti. Kaynaklar, katliam için Kobanê’ye gelen IŞİD güçlerinin kentin güneybatı istikametinden geldiğini öne sürdü. Kobanê’deki YGP’li grupların Rakka’ya gitmesi nedeniyle kentte yeterli savunma kuvveti kalmadığını kaydeden kaynaklar, daha önce sürekli doğudan saldırıya geçen IŞİD’in bu kez farklı yönden saldırdığını vurguladı. Uzmanlar saldırının profesyonelce planlandığına da dikkati çekti.