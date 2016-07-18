Darbe girişiminin ardından şüphelilerin yurt dışına kaçmamaları için önlemlere bir yenisi eklenerek devlet memurları ve kamu personelinin başta Atatürk Havalimanı olmak üzere havalimanlarından KKTC’ye çıkışlar durduruldu.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, yük gemilerine yolcu olarak katılma talepleri hakkında limanlara emniyetten giden yazıda, "Ülkemizde yaşanan olaylara istinaden gemilerle yolculuk yapmak maksadıyla başvurularda bulunan devlet memurları, (hakim, savcı, subay, astsubay veya emniyet teşkilatı vb) olduğunda tereddütsüz reddedilerek, ivedi bir şekilde müdürlüğümüze bilgi verilmesi hususunu rica ederim" ifadeleri yer aldı.