Sağlık Bakanlığı'ndan "rapor vermeyin" uyarısı; çalışanların izinleri iptal edildi

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu'nun, tüm ülke genelindeki sağlık çalışanlarının idari izinlerini iptal ettiği öğrenildi. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, darbe girişimi sonrasında iki gündür aralıksız mesai yapan sağlık çalışanlarının idari izinlerini iptal ettiğini açıkladı.

Kurumdan yapılan açıklamada, 'Sağlık çalışanlarının zorunlu izinleri dışındaki tüm idari izinleri Türkiye'nin içinde bulunduğu zor durum nedeniyle iptal ettik. Kurum iptal etmese dahi tüm çalışanlarımız bu şartlarda görevinin başında durur' ifadesi kullanıldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanı Prof. Dr. Alper Cihan, geçen cumartesi günü sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, "Tüm halkımızla beraber milli iradeyi dimdik ayakta tutan, sabaha kadar bütün hastanelerimizde bizlerle görevde olan ve olmaya devam eden bu vatanın fedakar evlatları sağlık ordumuza minnettarız" şeklinde konuşmuştu.

"Rapor verirken çok dikkat edin"

Darbe girişiminin önlenmesinin ardından, özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığı’nda devam eden gözaltına alma ve görevden uzaklaştırmalar devam ederken, Sağlık Bakanlığı, 81 ildeki tüm birimlere gönderdiği genelgeyle herhangi bir sıkıntısı olmadığı halde rapor almak isteyenlere izin verilmemesini; hasta olanların da yatırılmasını istedi.

Sağlık Bakanlığı, başarısız darbe girişiminin ardından haklarında gözaltı kararı çıkartılan veya görevlerinden uzaklaştırılması istenilen personellerin usulsüz olarak rapor almasını önlemek için tüm illerdeki Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği’ne genelge göndererek hastanelerden verilecek raporlara dikkat edilmesini istedi. Rapor almak için gelen kişilerin çok iyi muayene edilmesini isteyen Sağlık Bakanlığı, gönderdiği genelgesinde, problemi olmayan kişilere kesinlikle rapor verilmemesini sağlık sorunu alanların ise yatırılarak tedavi edilmesini istedi.

Bakanlığın bu genelgesi Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği tarafından illerdeki tüm hastanelere acil olarak gönderildi.