KKTC'de büyük koalisyon kuruldu

Türkiye'de koalisyon hükümeti çalışmaları devam ederken KKTC'de de benzer bir süreç yaşanıyor. Parlamentonun en büyük iki partisi koalisyon kurma konusunda anlaştı.

İktidardaki Cumhuriyetçi Türk Partisi'nde parti liderliğine eski Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat'ın gelmesinin ardından Demokrat Parti ile kurulan koalisyon hükümeti bozuldu.

Yerine parlamentonun en büyük iki partisi, CTP ve ana muhalefetteki Ulusal Birlik Partisi UBP koalisyon hükümeti kurma konusunda anlaştı.

Soldaki CTP ve sağdaki UBP'nin oluşturduğu 'büyük koalisyon'un bakanları dün Cumhurbaşkanı'na sunuldu.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ve Ulusal birlik Partisi’nin (UBP) kaynaklarından alınan bilgilere göre yeni kabinede şu isimler bulunuyor:

- Başbakan: Ömer Kalyoncu

- İçişleri ve Çalışma Bakanı Aziz Gürpınar

- Dışişleri Bakanı Emine Çolak

- Maliye Bakanı Hasan Başoğlu

- Sağlık Bakanı Filiz Besim

- Tarım Bakanı Önder Sennaroğlu

- Ekonomi Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu

- Turizm Bakanı Kutlu Evren

- Ulaştırma Bakanı Sunat Atun

- Milli Eğitim Bakanı Kemal Dürüst

- Bayındırlık Bakanı Faiz Sucuoğlu