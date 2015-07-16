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KKTC'de büyük koalisyon kuruldu

Soldaki CTP ve sağdaki UBP'nin oluşturduğu 'büyük koalisyon'un bakanları bugün Cumhurbaşkanı Akıncı'ya sunuldu

KKTC’de, yeni kabine, Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Güçler Milletvekili Ömer Kalyoncu tarafından KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya sunuldu.

16 Temmuz 2015 11:20

Türkiye'de koalisyon hükümeti çalışmaları devam ederken KKTC'de de benzer bir süreç yaşanıyor. Parlamentonun en büyük iki partisi koalisyon kurma konusunda anlaştı.

İktidardaki Cumhuriyetçi Türk Partisi'nde parti liderliğine eski Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat'ın gelmesinin ardından Demokrat Parti ile kurulan koalisyon hükümeti bozuldu.

Yerine parlamentonun en büyük iki partisi, CTP ve ana muhalefetteki Ulusal Birlik Partisi UBP koalisyon hükümeti kurma konusunda anlaştı.

Soldaki CTP ve sağdaki UBP'nin oluşturduğu 'büyük koalisyon'un bakanları dün Cumhurbaşkanı'na sunuldu.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ve Ulusal birlik Partisi’nin (UBP) kaynaklarından alınan bilgilere göre yeni kabinede şu isimler bulunuyor:

  - Başbakan: Ömer Kalyoncu

  - İçişleri ve Çalışma Bakanı Aziz Gürpınar

  - Dışişleri Bakanı Emine Çolak

  - Maliye Bakanı Hasan Başoğlu

  - Sağlık Bakanı Filiz Besim

  - Tarım Bakanı Önder Sennaroğlu

  - Ekonomi Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu

  - Turizm Bakanı Kutlu Evren

  - Ulaştırma Bakanı Sunat Atun

  - Milli Eğitim Bakanı Kemal Dürüst

  - Bayındırlık Bakanı Faiz Sucuoğlu

 

 

 

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