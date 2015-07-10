Tazminat kazanan Rum, KKTC'li bakanların makam aracına haciz koydurdu

Tazminat hakkı kazanan bir Rum, parası ödenmeyince KKTC Maliye ve Tarım bakanlarının Mercedes marka makam araçlarına haciz koydu.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuran Kıbrıslı Rumların mülkiyet davalarına iç hukuk yolu olması amacıyla 2005 yılında Türkiye adına KKTC’de kurulan Taşınmaz Mal Komisyonu’nda para bitince haciz skandalı patladı.



Hürriyet’ten Ömer Bilge’nin haberine göre, Lefkoşa’da içinde yargıç yetkisinde Avrupa Birliği’nden iki yetkilinin de bulunduğu Taşınmaz Mal Komisyonu’nun kararları gizli ve tazminat ödenen Rumların isimleri açıklanmıyor.

Komisyondan tazminat hakkı kazanan bir Rum, geçen hafta süresi içinde tazminatını alamadığı gerekçesiyle KKTC maliye ve tarım bakanlarının makam araçlarına haciz kararı aldırdı ve araçlara el kondu.

KKTC Başbakanı Özkan Yorgancıoğlu, önceki gün Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, tazminatları Türkiye’nin ödediğini ve bütçede para kalmadığı için haciz kararının çıkarıldığını doğrulayarak “Haciz kararını inkâr etmek doğru değil. Daha önce bu komisyona başvuran Rumların sayısı 700 civarındayken Rum tarafındaki ekonomik kriz nedeniyle bu sayı 7 binlere yükseldi. Dolayısıyla bütçede öngörülen rakamlar bu talepleri karşılamaktan uzak kaldı. Ödemeleri biz sıraya koyuyoruz. 12 Rum sırada. Bu açılan haciz davasındaki Rum’un ödeme sırası henüz gelmedi. Tazminatların ödenebilmesi için bütçenin artırılması konusunda ilgili yerlerle temaslarımız sürüyor” dedi.