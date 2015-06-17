KKTC Cumhurbaşkanı müzakere için tarih verdi

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, müzakerelerde tarama sürecinin tamamlandığını belirterek, 29 Haziran'dan itibaren esas müzakere sürecinin başlayacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, ara bölgede Rum lider Nikos Anastasiadis'le gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığı'nda yaptığı açıklamada, yeniden başlayan müzakerelerde üçüncü resmi görüşmenin tamamlandığını, dördüncüsünün 29 Haziran’da yapılacağını kaydederek, "15 Mayıs’taki görüşmede müzakerecilere verilen görev tamamlandı, müzakerelerde tarama süreci sona erdi" dedi.

Müzakerecilerden bugüne kadar yapılan çalışmalardan, 11 Şubat 2014 tarihli uzlaşmanın da çerçevesinde hangi konularda tarafların pozisyonunun ne olduğunu saptamalarının istendiğini söyleyen Akıncı, buna ilişkin belgelerin bir kısmının önceki toplantıda, diğer kısmının da bugünkü toplantıda sunulduğunu, dolayısıyla tarama sürecinin tamamlandığını vurguladı.

"Şimdi elimizde Akıncı-Anastasiadis belgeleri ya da uzlaşmaları diye tanımlayabileceğimiz, Türk görüşleri, Rum görüşleri ve üzerinde mutabakat sağlanamamış hususları içeren belgeler var” diyen Akıncı, liderlerin sürece daha aktif bir şekilde katılma zamanının geldiğini dile getirdi.

Müzakerelerde bir sonraki görüşme tarihi olan 29 Haziran’dan itibaren esas müzakere sürecine başlanacağını ifade eden Akıncı, “Hedef Kıbrıs’ta kapsamlı bir çözüme ulaşmaktır. Zaman kaybetmek hiçbir tarafın işine gelmemektedir. Kıbrıs’ta iki tarafın da kabul ettiği, gelecek kuşakları belirsizlikten kurtaracak, Kıbrıs Türk toplumunu uluslararası hukukun içine sokacak, iki kurucu devletin oluşturacağı federal bir yapıyı bir an önce kurmak hepimizin amacıdır” ifadelerini kullandı.

Müzakerelerde esas sürecin yanında güven artırıcı önlemlerin de yürütüldüğüne işaret eden Akıncı, bugüne kadar bu konuyla ilgili ilan edilen çeşitli kararlar bulunduğunu, bunların bazılarının uygulandığını, bazılarının uygulanma sürecinde olduğunu kaydetti.

Akıncı, bugünkü görüşmede Cinsiyet Eşitliği Komitesi’nin görev kapsamının ve Türk tarafını komitede temsil edecek üyelerin de belirlendiğini belirterek, komitede Türk tarafını temsil edecek üyelerin; "Mine Atlı, Umut Bozkurt, Mine Yücel, Doğuş Derya, Ömür Yılmaz, Afet Özcafer, İzlem Gürçağ ve Derya Beyatlı” olduğunu söyledi.

Görüşmede, güven yaratıcı önlemler çerçevesinde elektrik şebekeleri ve GSM operatörleri konusunda yapılan çalışmaların da gündeme geldiğini ifade eden Akıncı, elektrik konusunda üç aşamalı bir plan hazırlandığını, bunun ilk aşamasının önümüzdeki günlerde tamamlanacağını, çalışmaların devam edeceğini, herhangi bir sıkıntı bulunmadığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, güven yaratıcı önlemler konusunda alınan diğer kararların da peyderpey yaşama geçirileceğini belirterek, hedefin en kısa sürede sonuç alarak, yaşama geçirmek olduğunu sözlerine ekledi.

'Amacımız, çözüm bulmak'

Rum lider Nikos Anastasiadis de Kıbrıs sorununun mutlu bir sona ulaşılabileceği konusunda temkinli olmakla birlikte iyimser olduğunu söyledi.

Liderlerin, bugünkü görüşmede derin konulara girmediğini ifade eden Anastasiadis, görüşmede müzakerecilerin bütün konuları kapsayan görüşlerini kayda geçirerek, çok önemli bir çalışma yaptıklarını dile getirdi.

Anastasiadis, bu durumun ayın 29’unda gerçekleşecek bir sonraki görüşmede önlerinde olacak başlıklarla ilgili özlü müzakereye gerçek anlamda başlamaları için liderlere daha fazla talimat verme kolaylığı sağladığını ifade etti.

Amaçlarının mümkün olan en kısa zamanda Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunması olduğunu ifade eden Anastasiadis, bunun da taraflar arasındaki diyaloğun gidişatına bağlı olacağını belirtti.

Kıbrıs müzakere süreci kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ve Rum lider Anastasiadis 29 Haziran'da ara bölgede bir araya gelecek.