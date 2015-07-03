KKTC Başbakanı istifa etti

KKTC'de yeni hükümet kurma çalışmaları kapsamında Başbakan Özkan Yorgancıoğlu, bugün istifasını Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya sundu. Yorgancıoğlu, önceki Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'ndan aldığı hükümet kurma görevi ile ilgili belgeyi de Akıncı'ya iade etti.

Yorgancıoğlu, bugün Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na giderek Mustafa Akıncı ile görüştü. Yorgancıoğlu, istifasını sunarken yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanım 4 Eylül 2013'te Demokrat Parti- Ulusal Güçler (DP-UG) ile kurduğumuz hükümet geçtiğimiz günlerde partimiz yönetiminde yaşanan bir değişiklik nedeni ile yeni bir oluşuma fırsat verebilme açısından bana verilen hükümet kurma görevini ben sizlere tekrar iade ediyorum" dedi.

'Hükümetler gelecek ve gidecek'

Cumhurbaşkanı Akıncı da hükümet kurma görevi ile ilgili belgeyi teslim alarak, "2 yıla yakın görev yaptınız Sayın Başbakan. Bütün toplumun hislerine tercüman olarak şunları söylemem uygun olur: Çoğulcu demokrasilerin yapısında bu vardır. Hükümetler gelecek ve gidecek. Hizmet verenlere toplum teşekkür edecek. Yeni gelenlerden de hizmet bekleyecek" diye konuştu.

Yorgancıoğlu'na bugüne kadar yürütmüş olduğu hizmetlerden ötürü teşekkür eden Akıncı, "Parti liderleriyle tek tek görüşüp, onun sonrasında Meclis'te çoğunluğu sağlayabilecek olan bir milletvekiline görevi vereceğiz. Temennim, bu yeni hükümetin en kısa sürede kurulabilmesidir. Sizden de ricam yeni hükümet oluşuncaya kadar görevinizi sürdürmek olacak. Yeni hükümet usulüne göre görevi devralacaktır" şeklinde konuştu.