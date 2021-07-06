KKTC, Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili Türkiye'den bilgi istedi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) polisi, organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker'in iddialarının ardından Kuzey Kıbrıs'ta 6 Temmuz 1996'de öldürülen gazeteci ve yazar Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili yeniden başlatılan adli sürece ilişkin olarak Türkiye'den bilgi talebinde bulundu.

Talep, Kutlu Adalı’nın 25. ölüm yıl dönümünde geldi. Kıbrıs Meclisi’nde Mayıs sonunda ayrıca bir araştırma komitesi kurmuştu.

Bianet'te yer alan habere göre; bugün yazılı bir basın açıklaması yapan Polis Basın Subaylığı, şunları kaydetti:

“Son olarak ülke dışından yapıldığı bilinen bir sosyal paylaşım sitesinde, konu ile ilgili bazı açıklamalar içeren paylaşımlar yer almıştır. Bahse konu bu paylaşım ve gelişmeler çerçevesinde, Polis Genel Müdürlüğü tarafından cinayet dosyası yeniden soruşturma ve araştırma kapsamına alınmıştır.

“Bu maksatla Türkiye Cumhuriyeti makamlarından, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında 25 Aralık1987'de imzalanan 'Suçluların Geri Verilmesi, Mahkeme İlamlarının Karşılıklı Tenfizi ve Adli Yardımlaşma Yasası' uyarınca ilgili birimden gerekli bilgi talebinde bulunulmuştur."

Açıklamada ayrıca, cinayet dosyasıyla ilgili Polis Genel Müdürlüğünce gerekenlerin hassasiyetle yapılmaya devam edilmekte olduğunun, araştırma ve incelemelerin, olay aydınlatılıncaya kadar elde edilecek yeni bilgiler çerçevesinde sürdürüleceği aktarıldı.

Ne olmuştu?

Peker, 1996 Lefkoşa'da öldürülen gazeteci Kutlu Adalı cinayetlerine ilişkin olarak da eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ve eski MİT'çi Korkut Eken'i işaret etti.

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