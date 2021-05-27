Emekli orgeneral Galip Mendi: Korkut Eken beni Kıbrıs'ta ziyaret etti, yanında Atilla Peker vardı, sohbetimizde Adalı'nın ismi bile geçmedi

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in gazeteci Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili ismini verdiği emekli Orgeneral ve eski Jandarma Genel Komutanı Galip Mendi, Kıbrıs'ta MİT görevlisi Korkut Eken ve Peker'in kendisini ziyaret ettiğini söylerken, "Adalı'nın ismi bile geçmedi sohbetimizde. Sadece PKK ile ilgili bilgi verildi" dedi. Peker'in Kıbrıs'a bir kez gittiğini söyleyen Mendi, Eken'in de iki kez gittiğini belirtti.
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in videolarındaki iddiaların ardından, kardeşi Atilla Peker de Kıbrıslı gazeteci Kutlu Adalı cinayetine ilişkin iddialarının yer aldığı dilekçeyi, Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim etti. Kıbrıs'a Korkut Eken ile birlikte gittiklerini kaydeden Atilla Peker, "Kıbrıs'ta Sivil Savunma Daire Başkanlığı'na gittik. Orada Kurmay Albay Galip Mendi ile tanıştım. Yardımcısı Enver Tosun Yarbay ile tanıştım. Sonrasında yan odada Korkut Eken Uzi marka silahı bana verdi, bu silahın nasıl kullanılacağını ve susturucunun nasıl sökülüp takılacağını bana öğretti" ifadelerini kullandı.
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Konuyla ilgili Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz'a konuşan Mendi, "Kutlu Bey, birkaç defa 'Sivil Savunma'nın aracı burada ne arıyor?' gibi yazılar yazdı. Çocuğumun üstüne yemin ediyorum, kendisini tehdit etmedim. Kendisi bizim halk örgütündeydi. Tatbikatta merhabalaştık. Sadece Kıbrıslı bir kişiden, dediklerinin doğru olmadığını telefonla ona bildirmesini istedim" dedi.
"Güney Kıbrıs'ta korkunç bir mafya vardı"
Mendi'nin Saymaz'ın sorularına verdiği yanıtlar şöyle:
Cinayetin sebebi nedir sizce?
Güney Kıbrıs'ta korkunç bir mafya vardı. Türk kesiminde de bu tür kişiler olduğunu biliyorduk. Onlar yapmış olabilir.
Abdullah Çatlı Ada'ya geldi mi?
Çatlı'yı tanımıyorum. Sedat Peker'i hiç görmedim. Benim tanıdığım, Korkut Eken'di. Eken, Mehmet Ağar döneminde, bu olaydan önce Ada'ya geldi. Kundakçı ile görüştüler. Kundakçı, PKK konusunda bilgi vermiş. Eken, beni tanıdığı için Sivil Savunma'yı ziyaret etti. Yanında Atilla Peker vardı. Eken'le görüşüyorduk. Peker, dışarıda bekliyordu.
Kim olduğunu biliyor muydunuz?
Bilmiyordum. Sedat Peker'i tanımadığım için kimin kardeşi olduğunu bilmiyordum. Lefke'de PKK'lıların bazı evlerde tedavi edildikten sonra geçirildiğini anlattık.
Atilla Peker'in sıfatı ne?
Bilmiyorum.
Askeri görevi var mı?
Asker değil zaten, abuk sabuk hareketleri olan birisi.
Size nasıl tanıştırdılar?
“Atilla” dedi, başka bir şey demedi. Makam odamda yardımcım Yarbay Enver Topuz vardı. Korkut Eken ile çalışmış bir arkadaşımız.
Ne yaptınız?
Sohbet ettik.
Adalı'nın ismi geçti mi?
Atilla Peker diyor ki, “Adalı'nın evinin etrafında dolaştık.” Adalı'nın ismi bile geçmedi sohbetimizde.
Kaç gün kaldılar?
2-3 gün. Kendilerine bir Renault Toros araç tahsis ettik.
Atilla Peker bir kere mi geldi?
Bir kere.
Korkut Eken?
İki defa olabilir.
Adalı'nın ölümünde Eken'in rolü olabilir mi?
Zannetmiyorum, Adalı'nın ismi bile telaffuz edilmedi. Sadece PKK'lılarla ilgili bilgi verildi.
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Ne olmuştu?
Peker gazeteci 1993'te evinin önünde bombalı saldırı ile ölen Uğur Mumcu ve 1996 Lefkoşa'da öldürülen gazeteci Kutlu Adalı cinayetlerine ilişkin olarak da eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ve eski MİT'çi Korkut Eken'i işaret etti. Uğur Mumcu cinayetine yönelik, "Uğur Mumcu şehit ediliyor, yanına ilk gelen kim; katil en önce gelir, Mehmet Ağar" diyen Peker, Adalı cinayeti için de kendisine gelindiğini ve kardeşi Atilla Peker'i önerdiğini iddia etti. Peker, “Biz o zaman Mehmet Ağar, Korkut Eken hep beraberiz... Genciz, vatanseveriz.. Bana genelde iş adamlarını yönlendiriyorlar, faili meçhullerden ziyade. Onları da anlatacağım. Bana dedi ki, "Kıbrıs'ta bir adam var, Kıbrıs'ı Rumlara satmak istiyor." İki profesyonel dedi... Dedim sana öz kardeşimi vereceğim, Atilla Peker'i. Uzmandır, sokaklarda yetişmiştir. Biletlerden bakabilirler. Yüce Allah o insanın kanını bize nasip etmedi. Aradan zaman geçti, döndüler üç dört gün sonra. Denk gelinemedi. Korkut abiyle konuştuk. Dedi sonra gideceğiz. Onlara bağlı başka bir ekip öldürmüş. Karşılaştık Korkut abiyle, "Halloldu o iş" dedi” aktarımını yaptı.
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Sedat Peker: Kardeşimin Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili anlatmak istedikleri kayda geçirilmemiş
Peker, Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, "Kardeşim Atilla Peker, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili anlatmak istedikleri kayda geçirilmemiştir." demiş ve Atilla Peker'in savcılığa başvuracağını duyurmuştu.
Atilla Peker cinayete ilişkin iddialarının yer aldığı dilekçeyi, Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim etmişti.
Peker müracaat savcılığına verdiği ve kamuoyuna imzasız nüshanın yansıdığı dilekçede, gazeteci Kutlu Adalı'yı öldürmek için eski MİT'çi Korkut Eken'le Kıbrıs'a gittiklerini itiraf etmişti.
Kıbrıs'a Korkut Eken ile birlikte gittiklerini kaydeden Atilla Peker, "Kıbrıs'ta Sivil Savunma Daire Başkanlığı'na gittik. Orada Kurmay Albay Galip Mendi ile tanıştım. Yardımcısı Enver Tosun Yarbay ile tanıştım. Sonrasında yan odada Korkut Eken Uzi marka silahı bana verdi, bu silahın nasıl kullanılacağını ve susturucunun nasıl sökülüp takılacağını bana öğretti" ifadelerini kullanmıştı.
Peker, Eken'in İstanbul'da gerçekleşen daha sonraki görüşmede kendisine, "Atilla biz Kıbrıs işini hallettik biliyor musun’ dediğini aktarmıştı.