Kutlu Adalı cinayetinde adı geçen Korkut Eken: Atilla Peker'le Kıbrıs'a PKK faaliyetlerini incelemek için gittim, cinayetle alakam yok

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker ve kardeşi Atilla Peker tarafından, Kıbrıslı gazeteci ve yazar Kutlu Adalı cinayeti konusunda işaret edilen emekli Yarbay Korkut Eken, “O gazeteciyi tanıyorsam, biliyorsam şerefsizim. Öldürülmesiyle de da alakam yok” dedi. Eken, "her ihtimale karşı" Kıbrıs'a Atilla Peker'le gittiğini doğrularken, "PKK'nın oradaki faaliyetlerine yönelik 3-5 günlük bir inceleme yaptım" açıklamasını yaptı.
Hakkında "Kutlu Adalı" cinayeti nedeniyle soruşturma açılan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in müracaat savcılığına verdiği ve kamuoyuna imzasız nüshanın yansıdığı dilekçede, gazeteci Kutlu Adalı'yı öldürmek için eski MİT'çi Korkut Eken'le Kıbrıs'a gittiklerini iddia etti. Peker'in iddiaları sonrası konuya ilişkin açıklama yapan Eken, cinayet iddialarını reddederken, Peker'le Kıbrıs'a gittiğini doğruladı.
Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'e konuşan Eken, Kıbrıs'a gittiği süreci, Hasan Paşa (Dönemin Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Hasan Kundakçı) telefon etmiş. Kundakçı, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar'a, ‘Kıbrıs'ta çok büyük PKK faaliyetleri var. Teröristler burada cirit atıyor' falan demiş ve bu konuda yardım istemiş. Ben de o dönemde Emniyet'te Özel Harekat Polislerini yetiştirmekle görevliyim. Mehmet Bey de beni gönderdi. Her ihtimale karşı doğru, Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'le gittim, ben çağırdım. PKK'nın oradaki faaliyetlerine yönelik 3-5 günlük bir inceleme yaptım. PKK'nın yaralılarını Kıbrıs'a götürdüğünü tespit ettik. Rum kesiminde tedavi edildikten sonra Yunanistan'da bulunan Lavrian kampına teröristler sevk ediliyordu. Bunları ben raporladım ve Kolordu Komutanı Hasan Kundakçı paşama verdim" sözleriyle anlattı.
"Ben Sedat Peker'e ne yaptımsa aşırı bir düşmanlığı oluşmuş"
Emekli Orgeneral ve eski Jandarma Genel Komutanı Galip Mendi'yi ziyaretine ilişkin olarak da konuşan Eken "O dönem Albay rütbesinde olan Galip Mendi Paşa benim çok sevdiğim kahraman askerlerden birisidir. Gitmişken kendilerini ziyaret ettim. Lefke'ye gideceğim zaman da otomobil verdiler. Şimdi duyuyorum ki Atilla Peker, gazeteci kutlu Adalı'nın öldürülmesi olayı ile ilgili olarak C.Savcılığı'na suç duyurusunda bulunmuş. Sebep? Ben Sedat Peker'e ne yaptımsa aşırı bir düşmanlığı oluşmuş. Atilla Peker'in buna alet olmaması lazım. Nasıl yaptı bilmiyorum" ifadesini kullandı.
Eken'in açıklamaları şöyle:
"Gazeteci olduğu belirtilen Kutlu Adalı'yı tanımıyorum ki"
Gazeteci olduğu belirtilen Kutlu Adalı'yı tanımıyorum ki hakkında bir kelime konuşayım. Olayın araştırılması için suç duyurusunda bulunacağım. Siyasiler birbirlerine sahip çıkıyor. Eee bizi kim kollayacak. Sahip çıkan yok. Kutlu Adalı olayının faillerini bilenler, benim de bir ilgim olmadığını biliyorlardır. Bir kişi yok mu yani ‘Korkut Eken'in bir ilgisi yoktur' diyecek adam. ‘Allahtan korkun' diyen yok maalesef.
"Susurluk olayında yalan söyleyemediğim için hapis yattım"
(Kutlu Adalı suikastıyla niçin gündeme geldiniz?) Vallahi, billahi bilmem, tanımam. Olsa da söylerim. Ben doğruyu söylerim. Susurluk olayında yalan söyleyemediğim için 6 yıl hapis cezasına çarptırıldım, 2,5 yıl hapis yattım.
Süleyman Soylu'ya tepki
Süleyman Soylu konuşuyor ama beni hiç tanımaz. ‘Korkut Eken'i ben sevmem, karanlık bir tiptir' diyor. Şimdi yolda bir polis araması olsa bana nasıl davranacaklar? Karanlık tipim. İçişleri Bakanı öyle söylemiş çünkü. Allah korkusu olması lazım. Polis Özel Harekat Timlerinin kuruluşuna bakmış mı? Kimler ne kadar emek vermiş, kimler ne kadar çalışmış biliyor mu? 1980'li yıllarda onun temelini attım. O zaman Süleyman Soylu kaç yaşındaydı? Benim 53 yaşında oğlum var. Yani günah.
"Devletin yetkilileri, bu işlerle ilgili olmadığımı niçin söylemiyorlar?"
Sedat Peker'le benim aramda bir şey yok ama bir kin bir garezle nereye gittiyse, mahkemeye gittiyse benim ismimi zikretti. İftiralarla aşağılamaya çalıştı. Niçin böyle yaptığının sebebini vallahi bilmiyorum. Kimseyle görüşmüyorum. Onunla da görüşmüyorum. 2004'te cezaevinden çıktıktan sonra kimseyle görüşmüyor, tek başıma yaşıyorum. Korkut Eken'in de çocukları, torunları var. Katil miyim ben? Devletin yetkilileri, istihbarat birimleri bilmiyorlar mı? Bu işlerle ilgili olmadığımı niçin söylemiyorlar?
"Hakkımdaki iddianın araştırılmasını isteyeceğim"
(İddiaların araştırılması için siz de C. Savcılığı'na başvuracak mısınız?) Tabii ki başvuracağım, hakkımdaki iddianın araştırılmasını isteyeceğim. Bu Susurluk, faili meçhulleri biliyorsam kendi adıma şerefsizim. Ben özel harekat polislerini sadece eğittim. Ben, PKK ile mücadele ettim. Şehirlerde işim olmadı, olmaz da. Bir kez daha belirtiyorum Kutlu Adalı'yı tanımıyorum, bilmiyorum adını da duymamıştım. Gazeteci ile ne işim olur? PKK ile mücadelem var.
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Ne olmuştu?
Peker gazeteci 1993'te evinin önünde bombalı saldırı ile ölen Uğur Mumcu ve 1996 Lefkoşa'da öldürülen gazeteci Kutlu Adalı cinayetlerine ilişkin olarak da eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ve eski MİT'çi Korkut Eken'i işaret etti. Uğur Mumcu cinayetine yönelik, "Uğur Mumcu şehit ediliyor, yanına ilk gelen kim; katil en önce gelir, Mehmet Ağar" diyen Peker, Adalı cinayeti için de kendisine gelindiğini ve kardeşi Atilla Peker'i önerdiğini iddia etti. Peker, “Biz o zaman Mehmet Ağar, Korkut Eken hep beraberiz... Genciz, vatanseveriz.. Bana genelde iş adamlarını yönlendiriyorlar, faili meçhullerden ziyade. Onları da anlatacağım. Bana dedi ki, "Kıbrıs'ta bir adam var, Kıbrıs'ı Rumlara satmak istiyor." İki profesyonel dedi... Dedim sana öz kardeşimi vereceğim, Atilla Peker'i. Uzmandır, sokaklarda yetişmiştir. Biletlerden bakabilirler. Yüce Allah o insanın kanını bize nasip etmedi. Aradan zaman geçti, döndüler üç dört gün sonra. Denk gelinemedi. Korkut abiyle konuştuk. Dedi sonra gideceğiz. Onlara bağlı başka bir ekip öldürmüş. Karşılaştık Korkut abiyle, "Halloldu o iş" dedi” aktarımını yaptı.
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Sedat Peker: Kardeşimin Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili anlatmak istedikleri kayda geçirilmemiş
Peker, Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, "Kardeşim Atilla Peker, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili anlatmak istedikleri kayda geçirilmemiştir." demiş ve Atilla Peker'in savcılığa başvuracağını duyurmuştu.
Atilla Peker cinayete ilişkin iddialarının yer aldığı dilekçeyi, Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim etmişti.
Peker müracaat savcılığına verdiği ve kamuoyuna imzasız nüshanın yansıdığı dilekçede, gazeteci Kutlu Adalı'yı öldürmek için eski MİT'çi Korkut Eken'le Kıbrıs'a gittiklerini itiraf etmişti.
Kıbrıs'a Korkut Eken ile birlikte gittiklerini kaydeden Atilla Peker, "Kıbrıs'ta Sivil Savunma Daire Başkanlığı'na gittik. Orada Kurmay Albay Galip Mendi ile tanıştım. Yardımcısı Enver Tosun Yarbay ile tanıştım. Sonrasında yan odada Korkut Eken Uzi marka silahı bana verdi, bu silahın nasıl kullanılacağını ve susturucunun nasıl sökülüp takılacağını bana öğretti" ifadelerini kullanmıştı.
Peker, Eken'in İstanbul'da gerçekleşen daha sonraki görüşmede kendisine, "Atilla biz Kıbrıs işini hallettik biliyor musun’ dediğini aktarmıştı.
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