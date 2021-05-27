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Kutlu Adalı cinayetini araştırmak için KKTC'de Meclis komitesi kuruldu

27 Mayıs 2021 15:54

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, Kıbrıslı gazeteci Kutlu Adalı'nın öldürülmesiyle ilgili organize suç örgütü lideri Sedat Peker ve kardeşi Atilla Peker'in iddiaları araştırmak amacıyla Meclis Araştırma Komitesi kuruldu.

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