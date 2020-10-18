KKTC cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci turda: Mustafa Akıncı ve Ersin Tatar yarışıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), 5 yıl görev yapacak cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tur için saat 08.00'dan itibaren sandık başına gitmeye başladı.

KKTC'de ilk turu geçen hafta yapılan seçimlerin ikinci turunda, UBP adayı Ersin Tatar ve bağımsız aday Mustafa Akıncı yarışıyor. Oy verme süreci bugün saat 08.00’de başlayıp, 18.00’de sona erecek. Seçimlerde kayıtlı 199 bin 29 seçmen oy kullanacak. KKTC'de seçim sonuçlarının akşam 21.00 gibi netleşmesi bekleniyor.

KKTC’de geçen hafta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde 738 sandıkta kullanılan oyların tümü sayıldı. YSK Başkanı Narin Ferdi Şefik, 11 adaydan hiçbirinin, geçerli oyların yarısından fazlasını alamadığını açıkladı. Seçimin ikinci turunda, yüzde 32,34 oy alan Başbakan Ersin Tatar ile yüzde 29,84 oy alan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yarışıyor.

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YSK’nın seçimleri duyurduğu internet sitesindeki verilere göre, adayların oy oranları ve aldıkları oy miktarı şöyleydi: Ersin Tatar, yüzde 32,34, Mustafa Akıncı, yüzde 29,84 Tufan Erhürman, yüzde 21,67, Erhan Arıklı, yüzde 5,36, Fuat Çiner, yüzde 0,30, Arif Salih Kırdağ, yüzde 0,25, Ahmet Boran, yüzde 0,07, Mustafa Ulaş, yüzde 0,06, Alpan Uz, yüzde 0,14, Kudret Özersay, yüzde 5,74, Serdar Denktaş, yüzde 4,20

Seçimin ikinci tura kalmasının ardından Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Parti Meclisi, pazar günü gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Akıncı'yı destekleme kararı aldı. Yeniden Doğuş Partisi (YDP) ve Demokrat Parti (DP) ise ikinci turda UBP Cumhurbaşkanı adayı ve Başbakan Ersin Tatar'ı destekleyeceklerini açıkladı.

KKTC'de seçim

Bir adayın Cumhurbaşkanı seçilebilmesi için kullanılan geçerli oyların salt çoğunluğunu yani yarısından bir fazlasının onayını alması gerekiyor. Hiçbir adayın bu oy oranına ulaşamaması halinde, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalıyor.

Maraş'ın bir kısmı halka açılmıştı

8 Ekim 2020'de 1974'te Türkiye'nin askeri müdahalesinden bu yana kapalı olan Maraş bölgesinin bir kısmı halka açılmış, bu adım adaylar arasında tartışmalara yol açmıştı. TIKLAYIN - 'Hayalet Şehir' Kapalı Maraş, 46 yıl sonra kullanıma açılıyor!

Ankara'ya yakınlığıyla bilinen Ulusal Birlik Partisi'nin lideri, Başbakan ve Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar'ın 6 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Ankara'da düzenlediği basın toplantısında Maraş'ın kısmen açılacağını açıklaması sonrası, hükümet ortağı Halkın Partisi koalisyondan çekildi; Kuzey Kıbrıs'ta hükümeti düştü.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da Tatar'ın Ankara ile birlikte imza attığı girişimleri sert bir dille eleştirdi.