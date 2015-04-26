Mustafa Akıncı, KKTC Cumhurbaşkanı seçildi

KKTC cumhurbaşkanı seçiminde kullanılan oyların tamamı sayıldı. Oyların yüzde 60,17'sini Mustafa Akıncı, yüzde 39,83'ünü Derviş Eroğlu aldı.

176 bin 980 kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede bugün 08.00-18.00 saatleri arasında 693 sandıkta oy kullanıldı.

Sabah 08.00’de başlayan ve kesintisiz 10 saat süren oy verme sürecinin ardından oy verme işlemleri tamamlanan sandıklarda oy sayımı işlemlerine geçildi. YSK, saat 17.00 itibarıyla seçime katılım oranını yüzde 56 olarak açıklamıştı.

İlk turu geçtiğimiz pazar yapılan ve 7 adayın yarıştığı Cumhurbaşkanlığı seçiminde hiçbir adayın yüzde 50’nin üzerinde oy alamaması üzerine seçim bugün en çok oyu alan iki aday olan Derviş Eroğlu ve Mustafa Akıncı arasında tekrarlandı. Mustafa Akıncı KKTC’nin 5 yıl süreyle görev yapacak yeni cumhurbaşkanı oldu.

Mustafa Akıncı kimdir?

Mustafa Akıncı, 28 Aralık 1947 yılında Leymosun (Limasol)'da doğdu.

1973 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mimarlık Fakültesi mezuniyetinden sonra Lefkoşa’ya yerleşti.

1975’te Kıbrıs Türk Federe Devleti Kurucu Meclis’ine seçilerek görev yaptı.

1976’da 28 yaşında Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanlığı’na seçildi. Bu görevi 1976-1990 yılları arasında 14 yıl boyunca kesintisiz sürdürdü.

1978 yılında LTB Başkanlığı sırasında Lefkoşa Rum Belediye Başkanı ile Lefkoşa Kanalizasyon Projesi ve Lefkoşa İmar Planı konularında uzlaşma sağlayarak bu projelerin işbirliği içinde hayata geçmesini sağladı. Bu çerçevede Lefkoşa İmar Planı 1989 yılında ‘Dünya Habitat Ödülü’ne, 2007 yılında ise Ağa Han (Aga Khan) Mimarlık ödülüne layık görüldü.

2003 yılında da Lefkoşa Rum Belediyesi eski Başkanı ile yaptıkları çalışmalardan ötürü ‘Europa Nostra Onur Ödülü’ne (Medal of Honour) layık görüldü.

1983’te Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nin kuruluşunda etkin rol üstlenerek birliğin ilk başkanlığını yaptı.

1987 yılından 2001 yılına kadar Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) Genel Başkanlığı görevinde bulundu.

1993 – 2009 yılları arasında KKTC Cumhuriyet Meclisi’nde milletvekilliği görevini sürdürdü.

1999 – 2001 döneminde Başbakan Yardımcılığı ve Turizm Bakanlığı görevini üstlendi.

2003’te Annan Planı döneminde oluşturulan Barış ve Demokrasi Hareketi’nin (BDH) kurucuları arasında yer aldı, liderliğini üstlendi. Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP)’nin oluşumu ile birlikte başkanlık görevini devretti.

Oxford, Harvard ve Yale Üniversiteleri gibi dünyaca tanınmış akademik platformlar ile Chatham House gibi uluslararası forumlarda Kıbrıs konusuna ilişkin konferanslar verip panellere konuşmacı olarak katıldı.

2010 yılında Belediye Başkanlığı görevinde bulunduğu sırada 14 Yıl’ isimli kitabı yayınlandı.

İyi derecede İngilizce bilen Mustafa Akıncı, evli, üç çocuk ve iki torun sahibidir.