KKTC sandık başında; Akıncı mı, Eroğlu mu?

Kıbrıs'ta halk, ülkenin yeni cumhurbaşkanını belirleyecek ikinci tur için sandık başına gidiyor.

KKTC'de 19 Nisan'da yapılan seçimlerin ilk turunda yüzde 50 oyu alamayan Cumhurbaşkanı bağımsız adayı Derviş Eroğlu ile bağımsız aday Mustafa Akıncı, ikinci turda yarışıyor. En fazla oyu alan cumhurbaşkanı seçilecek.

KKTC'nin 7'nci cumhurbaşkanını belirleyecek olan seçimde, seçilecek Cumhurbaşkanı beş yıl görev yapacak.



Seçimlere Eroğlu, Ulusal Birlik Partisi (UBP) ve Demokrat Parti-Ulusal Güçler (DP-UG) desteğiyle katılırken, diğer aday Akıncı, iktidar partisi Cumhuriyetçi Türk Partisi- Birleşik Güçler (CTP-BG) ve Toplumcu Demokrasi Partisi desteğiyle giriyor.



İlk turda Eroğlu 107 bin 741 geçerli oyun yüzde 28.15'ini alarak seçimi birinci tamamlarken, Akıncı, oyların yüzde 26.94'ünü alarak ikinci olmuştu.



KKTC genelinde 176 bin 980 seçmen, 693 sandıkta oy kullanacak. Her sandıkta ilçe seçim kurullarınca düzenlenen kursta eğitim alan üçer görevli, ayrıca siyasi partilerin gözlemcileri görev yapacak. Yüksek Seçim Kurulu ile ilçe seçim kurullarının personeli de seçimler boyunca iş başında olacak.



Saat 08.00'de açılan sandıklar saat 18.00'de kapanacak, ardından oy sayımına geçilecek. Resmi olmayan seçim sonucunun saat 20.00'de açıklanması bekleniyor.



Seçim Yasası uyarınca saat 19.00'a kadar sonuçlara ilişkin yayın yapılamayacak, 19.00-22.00 saatleri arasında YSK'dan alınacak sonuçlar duyurulabilecek ve 21.00'den sonra yayın yasağı kalkacak.



Yasa gereğince ülke genelinde seçim boyunca alkollü içki satılması, verilmesi ve içilmesi yasak olacak. Bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak.