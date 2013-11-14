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Kızlı erkekli evlere ihbar patlaması

Türkiye genelinde en çok ihbarın geldiği iller Ankara, İzmir, İstanbul, Eskişehir, Antalya, Kayseri ve Konya

14 Kasım 2013 02:38

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın çıkışıyla gündeme gelen kız-erkek öğrenci evleri tartışmasının ardından polis merkezlerine ihbar patlaması yaşandı.
155 polis imdat hattı arayan kişiler, “Apartmanımızda gürültü yapılıyor”, “Kızlı-erkekli alem yapılıyor” ve “Tanımadığımız kişiler oturuyor” şikâyetinde bulundu. İhbarın yapıldığı adreslere polis merkezlerinden ekipler gönderildi. Ancak ihbarların çoğu asılsız çıktı. Asılsız şikayetlerin yanı sıra kendilerini ihbar eden kişiler de oldu. Bununla birlikte polis son 1 hafta içinde, yüksek sesle müzik dinleme, alkollü gelerek apartman sakinlerini rahatsız etme, gürültü yapma gibi suçlardan Afyonkarahisar, Ankara, Konya ve Aydın’da işlem yaptı. 
 

Asılsız ihbarlara ceza

 
Polisin, asılsız ihbarlar nedeniyle boş yere zaman harcaması üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü, “Asılsız ihbarda bulunan, boş yere görevli memuru meşgul eden kişiler hakkında işlem yapın” talimatı verdi. Kabahatler Kanunu’na göre asılsız ihbarda bulunan kişilere öncelikle para cezası kesilecek. Bu kişilerin, aynı eylemi 2’nci kez yapmaları durumunda ise polis merkezlerine çağrılarak ifadelerine başvurulacak.
 
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