'Kızlı-erkekli' yaşayan öğrenci çift kendini ihbar etti

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın sözleriyle başlayan 'Kızlı erkekli öğrenci evi' tartışması, İzmir’de adliyeye taşındı. Üniversite öğrencileri Gamze Selçuk ve Ali Haydar Temel, aynı evi paylaştıklarını belirtip Cumhuriyet Savcılığı’na dilekçeyle başvurarak işlem yapılmasını istedi.

Üniversite öğrencisi iki genç, siyasi iktidar ve kamu görevlilerinin kızlı erkekli aynı evde kalmayı suç olarak nitelendiren açıklamaları karşısında, eğer ortada bir suç varsa, bu suçu halen işleyenler olarak kendilerini ihbar etti.

'Bu uygulama kadın düşmanlığdır'

Kendileri hakkında suç duyurusunda bulunmadan önce avukatları Özlem Öngörü ile açıklama yapan Gamze Selçuk ve Ali Haydar Temel, bugüne kadar birlikte kaldıklarını ve bunun suç olduğunu bilmediklerini dile getirdi. Doğan Haber Ajansı'ndan Bahri Karataş'ın aktardığına göre, felsefe bölümü öğrencisi Gamze Selçuk, "Başbakan yaptığı açıklamasında, kızlı erkekli birarada kalınamayacağını bunun suç olduğunu söylüyor. Biz ise bunun Anayasa’ya aykırı olmadığını düşünüyoruz. AKP Türkiye’nin toplumuna ve Türk aydınlarının değerlerine saldırıda bulunmakta. Biz gençlik olarak, AKP’nin kızlı-erkekli evlerde kalınamaz uygulamasına karşıyız. Hukuksal bir karşılığını kanıtlamak için buraya geldik. Başbakan, kadınlarla erkeklerin aynı evde kalmasından rahatsız olduğunu, evleri denetleyeceklerini söyledi. Biz kimsenin savcı ve hakim kararı olmadan evde arama yapamadığını biliyoruz. Bunun mümkün olmadığını, Anayasa’ya aykırı olduğunu kanıtlamaya geldik. Asıl Anayasa’ya aykırı olanlar onlardır. Başbakan Erdoğan ve AKP, kızları ve erkekleri ayırmayı beceremeyecek. Bu uygulama AKP’nin kadın düşmanlığının göstergesidir. AKP kadın düşmanlığı yapmakta, kadını toplum içerisinde ayırmaya çalışmaktadır. Biz kadınları, ikinci sınıf vatandaş olarak görmekte. Bu uygulamanın yapılmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

'Başbakan bu açıklamayla komik duruma düştü'

Tıp Fakültesi Uzmanlık öğrencisi olan Ali Haydar Temel ise, "Biz bugüne kadar birlikte aynı evde kaldık. Bunun suç olduğunu hiç düşünmedik. Şimdi kendimizi suçlu olarak hissediyoruz. Şimdi ne olacak? Başbakan, yaptığı bu açıklamalar ile komik bir duruma düşmüştür. Trajedinin kendisi komik olmaktan çıktı, trajikomediye dönüştü. Kadınlar sürekli ikinci plana atılmakta. Önce alkol kısıtlaması, sonra sokakta nasıl davranacağımıza karışılmaya, şimdi de evimize kadar girdiler. Eğer birlikte yaşamak suç ise kendimizi ihbar ediyoruz" dedi.

'İhbarın sonucunu merak ediyorum'

Avukat Özlem Öngörü de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın bu konudaki açıklamalarının Anayasa’da ve kanunda yeri olmadığını belirtti. Öngören, "Bu iki gencin bu davranışlarını takdir ediyorum. Bu ihbar ile verilecek hukuksal sonucu ben de merak ediyorum. Hukukçu olarak da biz aydınlanacağız" dedi. Ege Üniversitesi Felsefe Bölümü öğrencisi Gamze Selçuk ile aynı üniversitede Tıp Fakültesi Uzmanlık öğrencisi Ali Haydar Temel, avukatları Özlem Öngören ile savcılığa gidip, hazırladıkları ihbar dilekçesini verdi.