'Kızlı erkekli eve ilk ceza' kesildi

Manisa’da Yarhasanlar Mahallesi’nde oturan ve Manisa Üniversitesi’nde okuyan 3 kız öğrencinin kaldığı eve önceki gece 01.30 sularında 6 polis ansızın baskın yaptı. Evde misafir olan iki erkek arkadaşlarıyla birlikte oturan öğrencilere polis “Kaç kişi kalıyorsunuz?”, “Kızlı-erkekli mi oturuyorsunuz?” diye sordu. Polisler, beş öğrenciye de ayrı ayrı 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun ‘Çevreyi rahatsız etmek’ maddesinden 88 lira para cezası kesti. Konuyla ilgili olarak Manisa Valiliği'nden açıklama geldi. Valilik açıklamasında 'gürültüye müdahale etmeyelim mi?' dedi.

Manisa Valisi Abdurrahman Savaş, öğrenci evine ceza kesildiği yönündeki haberde olayın doğru yansıtılmadığını, polisin söz konusu eve gürültü nedeniyle ceza kestiğini ifade ederek, "Burada asıl konunun gündeme malzeme edilmesi gibi bir ahlaki sorun var" dedi.

Vali Savaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, haberle olayın çarpıtıldığını ileri sürerek şunları söyledi:

"Haberler kesinlikle doğruyu yansıtmamaktadır. Gündemde yer alan olayların çarpıtılması için veya çarpıtmaya bir gerekçe olarak kullanmasından dolayı biz Manisa olarak, Manisa Emniyeti olarak bu olaydan dolayı rahatsız olduğumuzu sizlerin aracılığıyla ifade etmek istiyorum. Bu çarpıtma öğrencilerden kaynaklanan bir şey midir, başka bir husus mudur, belki bu husus araştırılabilir ama bu konuda asıl medyanın üzerine düşen görevi daha hassasiyetle yürütmesi gerektiği kanaatindeyim. Kendilerine iletilen şeylerin aslını araştırmak, aslında basın yayın organlarının haber verme ahlakıyla, ilkeleriyle alakalı bir husustur."

Polisin herhangi bir suç veya kabahatin işlendiğine ilişkin her türlü ihbarla ilgili suç işleme durumunun var olup olmadığını araştırmakla yükümlü olduğunu ifade eden Vali Savaş, kamu düzenini sağlamanın hem Valiliğin hem kolluk birimlerinin birincil görevi olduğunu kaydetti.

Vali Savaş, şöyle konuştu:

"Burada da gürültü suretiyle bozulmuş olan bir düzen ihlali var. Buna ilişkin işlem yapmak polisin yükümlülüğüdür. Bu tür ihbarı değerlendirmeyip üzerine gitmemek aslında görevini ihmal suçu oluşturur. Tersi aslında olağan ve doğru olmayan durumdur. Burada asıl konunun gündeme malzeme edilmesi gibi bir ahlaki sorun var, bunu ifade etmek istiyorum" dedi.