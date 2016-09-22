Kızlarının cesedini 21 yıl boyunca saklamışlar!

İzmir'in Bayraklı ilçesinde 21 yıl önce işlenen cinayet, 5 ay önce Başbakanlık İletişim Merkezi'ne (BİMER) yapılan ihbarla ortaya çıktı. Anne M.T, 21 yıl önce kızını, dayısı İ.H.A.'nın boğarak öldürdüğünü itiraf etti.

NTV'de yer alan haber şöyle: İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, BİMER'e 5 ay önce yapılan "Aynur T.' nin öldürülmüş olabileceği ve ailesinin bu durumu gizleyebileceği" yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.

Aynur T.'nin babası F.T. (75) ile annesi M.T'nin (66) İzmir'in Menemen ilçesindeki evine giden ekipler, evi terk eden kızlarından bugüne kadar haber alamadıkları, hakkında kayıp başvurusunda bulunmadıkları yönünde çelişkili ifadeleri üzerine mahkemeden evde arama yapmak için karar çıkardı.

Evde yapılan aramada, kilerde karton bir kutunun içindeki poşette, insana ait kemik parçaları ele geçirildi. Kemik parçalarının bulunması sonrası M.T.'nin ağlamaya başlaması üzerine polis, anne ve babayı gözaltına aldı. Cinayet Büro Amirliği'ne getirilen anne M.T., 21 yıl önce 23 yaşındayken kızını dayısı İ.H.A'nın boğarak öldürdüğünü itiraf etti.

M.T.'nin ifadesinde, Van'dan İzmir'e göç ettikten sonra evlenerek Konya'ya yerleşen kızları Aynur T.'nin, bir süre sonra boşandığını, 7 aylık bebeğiyle Bayraklı'daki evlerine yerleştiğini, Mersin'den gelen dayısı İ.H.A'nın da davranışlarından rahatsız olduğu Aynur T.'yi ormanlık alanda boğarak öldürdüğünü, olayı da kendilerine anlattığını söyledi.

Ev değiştirirken kızlarının kemiklerini de taşımışlar

Bunun üzerine eşi F.T. ile İ.H.A.'nın, Aynur T.'yi Bayraklı'da oturdukları evlerinin bahçesine gömdüklerini anlatan M.T., 2 yıl sonra bu evden taşınırken bahçede gömülü haldeki cesetten kalan kemik parçalarını bir poşete koyarak karton kutuda yanlarında götürdüklerini, tekrar ev değiştirdiklerinde bu kutuyu da taşıdıklarını kaydetti.

Ceset parçalarının bulunduğu kilere sık sık gittiğini ve ağlayıp dua ettiğini aktaran anne M.T, kızının öldürüldüğü dönem 7 aylık olan oğlunun ise halen yanlarında yaşadığını belirtti.

Baba F.T'nin de M.T'nin ifadelerini doğrulaması üzerine polis, Mersin'de yaşayan İ.H.A'yı gözaltına alarak İzmir'e getirdi.

İ.H.A. ise boşanmasının ardından babaevine gelen Aynur T. ile ailesinin sözünü dinlememesi ve rahat davranışları nedeniyle tartıştıklarını, kendisini kaybederek yeğenini öldürdüğünü anlattı. Baba F.T'nin, polise gitmeden kızı gömmek istemesi üzerine olayın bugüne kadar gizli kaldığını belirten İ.H.A, yaptığından pişman olduğunu söyledi.

Polis, Aynur T'nin ilk gömüldüğü evin bahçesinde yaptığı çalışmada da cesede ait bazı kemik parçaları ve tarak buldu.

Ele geçirilen cesetten kalan kemik parçaları ve tarak, inceleme ve DNA tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Oğlu annesinin akıbetini öğrenince şikayetçi oldu

Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından "cinayet ve suçu gizleme" suçlamalarıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

Öte yandan, M.T ile F.T'nin yanında yaşayan Aynur T'nin oğlu T.Y. ise olayı öğrenince şaşkınlığını gizleyemedi. Büyükanne ve dedesinin, annesinin hastalık nedeniyle öldüğünü, Van'da defnettiklerini söylediklerini anlatan T.Y, sanıklardan şikayetçi oldu.