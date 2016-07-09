Pokemon ararken ceset buldu

Nintendo'nun ünlü çizgi film serisi Pokemon'u online bir oyun haline getirdiği "Pokemon Go" çılgınlığı başlarken, ABD'li bir oyuncu akıllı telefonuyla pokemon ararken, bir ceset buldu.

ntv.com.tr'de yer alan habere göre, 19 yaşındaki Shayla Wings, nehir kıyısında oyunda ilerlemek için telefonun kamerasıyla 'Pokemon' ararken bir tuhaflık fark etti. Genç kız bölgede bir ceset olduğunu görünce durumu polis yetkililerine aktardı.

Cesedin olduğu bölgeye gelen polis yetkilileri, kurbanın bir günden kısa bir önce öldüğünü belirlerken, olayın bir boğulma vakası olduğu tahmin ediliyor. ABD polisi olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

Daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan genç kız, muhabirin "Nehir kıyısında Pokemon aramaya devam edecek misin?" sorusuna ise "Evet, edeceğim, su Pokemon'una ihtiyacım var" şeklinde yanıt verdi.

Pokemon Go nedir, nasıl oynanır?

Bir döneme damgasını vuran "Pokemon" karakterlerinin yer aldığı Pokemon Go, akıllı telefonlarla oynanan, gerçek zamanlı ve online bir oyun.

Oyuncular, telefonlarındaki uygulamayı kullanarak çevrede bulunan Pokemon'ları saptıyor. Daha sonra telefon kamerasını açan kullanıcılar, bu sayede gördükleri Pokemonlara "Poke Topu" ile vurarak onlara sahip olabiliyor.

Oyuncular sahip oldukları Pokemonları geliştirebilirken, diğer oyuncularla da bölgede bulunan 'Gym'lere sahip olmak için savaşabiliyor.

Pokemon Go oynamak için bir akıllı telefona ve internet bağlantısına ve GPS özelliğine ihtiyacınız var.

Türkiye'den oynanabiliyor mu?

Pokemon Go henüz Türkiye'de resmi olarak oynanamazken, kullanıcılar oyunu farklı çözümler kullanarak oynayabiliyor.

Oyunun yapımcıları uyarıyor

Yapımcılar, oyun gerçek dünyada oynandığı için kullanıcıları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı da uyarıyor.

Oyun esnasında sürekli etrafta Pokemon bulmak için telefon kamerasına odaklanan oyuncular, çevresel faktörlere de dikkat etmeleri konusunda uyarılıyor.