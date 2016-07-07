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Sokağa çıkma yasağının sürdüğü Sur’daki evine giden adam 2 cesetle karşılaştı!

Sur'da sokağa çıkma yasağı 2 Aralık'tan bu yana devam ediyor

07 Temmuz 2016 10:24

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde kamulaştırma kararı alınan evindeki özel eşyalarını almak isteyen Hasan Ayriç, evinde bir kadın ve bir erkeğe ait çürümüş iki ceset ile karşılaştı. Ayriç’in durumu bildirdiği polisler iki cenazeyi evden götürdü.

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde 2 Aralık’ta ilan edilen sokağa çıkma yasağı operasyonlar tamamlanmış olmasına karşın sürüyor. Kamulaştırma kararı alınan ilçede yaşayan halk, Diyarbakır Emiyet Müdürlüğü’nden izin alarak polis denetimde evlerine giderek özel eşyalarını alıyor. DİHA’nın haberine göre 28 Haziran günü Hasırlı mahallesi Sabuncu Sokak numara 39’daki evine giden 45 yaşındaki Hasan Ayriç, evinde eşyalarını toplamaya çalışırken, bir kadın ve bir erkeğe ait çürümüş 2 cenaze ile karşılaştı.

 

Polisler götürdü

 

Ayriç’in durumu bildirdiği polisler eve gelerek her iki cenazeyi de alarak götürdü. Ayriç, eşyalarını çıkarmasına izin verilmeden evder dışarı çıkarıldı. Evine girmesine izin verilmeyen Ayriç, ertesi gün aynı mahallede evi bulunan bir akrabasından kendi evindeki eşyalarını çıkarması istedi.

Ayriç’in anlatımlarına göre, ertesi gün eşyalarını çıkarmak için evine giden yakını, evde dolaşırken molozlar arasında bir erkeğe ait cenaze buldu. Yakının polise haber vermesi üzerine bu cenaze de polisler tarafından alınarak götürüldü. Ayriç’in bu anlatımları üzerine harekete geçen Mezopotamya Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği (MEYA-DER) yöneticileri emniyete başvurdu. Ancak Emniyet yetkilileri Sur’dan cenaze çıkarılmadığını savundu.

 

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