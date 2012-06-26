'Kızınız hamile' SMS'i atan doktorlar cezalandırılacak

Babaya gönderildiği iddia edilen ‘Kızınız hamile’ mesajı üzerine Sağlık Bakanlığı ile TTB alarma geçti. Bakanlık “Gizliliği koruyun” genelgesi hazırlıyor; buna göre mahremiyeti ihlal eden doktor cezalandırılacak.

Sağlık Bakanlığı ve Türk Tabipleri Birliği (TTB), kızının hamilelik bilgisinin deşifre edilerek babaya bildirildiği iddiası üzerine inceleme başlattı. Bu iddiaların son dönemde artması üzerine Bakanlık, aile hekimlerine “Gizliliği koruyun” genelgesi göndermeye karar verdi.

Meltem Özgenç'in Hürriyet'teki haberine göre; Türkiye Halk Sağlığı Kurum Başkan Yardımcısı Halil Ekinci, 2005 yılında Aile Hekimliği’ne geçilmesiyle “Gebe izlem formu”nu güncellediklerini ve hem özel hem devlet hastanelerinden hem de aile hekimliklerinden gelen bu bilgilerin Sağlık Bakanlığı’nda depolandığını söyledi. Buradaki amacın kadının sağlıklı bir hamilelik geçirmesinin sağlanması, riskli gebeliklerin kontrol altında tutulması olduğunu belirten Ekinci şöyle devam etti:



Mahremiyet genelgesi



“Ancak burada kişi telefon bilgisini vermek zorunda değil. İsterse sadece kendi telefonunu verir, zaten ailesinin değil. O nedenle kızının hamilelik bilgisinin deşifre edilerek babaya bildirildiği haberlerine inceleme başlattık. Doğru olup olmadığını bilmiyoruz. Önümüzdeki günlerde de aile hekimlerine zaten kanunda ve yönetmelikte olan maddeleri hatırlatarak ‘Gizliliği, hasta mahremiyetini koruyun’ genelgesi göndereceğiz. Buna uymayan hekimlere ceza gündeme gelecek. Biz Bakanlık olarak gizlilik konusunda çok hassasız. Hatta aile hekimliğinde vatandaşın sağlık dosyasının yanı sıra güncel adres bilgilerini de tutuyoruz. Zaman zaman bu bilgiler icra müdürlükleri tarafından isteniyor ancak biz asla vermiyoruz. Onlara böyle bir davranışın vatandaşın sağlığa olan güvenini yitirmesine neden olacağını, bu konunun Nüfus Genel Müdürlüğü’nce halledilmesi gerektiğini söylüyoruz ve asla bilgi vermiyoruz.”



İhlal varsa bize bildirin



TTB Genel Başkanı Eriş Bilaloğlu gebe izlem konusunda gizliliğin ihlali yönünde kendilerine ulaşan herhangi bir bilgi olmadığını belirterek, “Doğru olan gebelerin izlenmesidir. Bu en sağlıklı yöntem. Bize gelen bir şikâyet yok ama konuyu yine de inceleyeceğiz” dedi. Bilaloğlu “Tabip odaları, hekimlerin yaptığı yanlış uygulamalar hakkında hastalarımızın başvuruda bulunabilecekleri yerlerden birisidir. Bunun içinde etik ilkeler de var. Gizliliğin ihlali de bunlardan biridir. Vatandaşlar özensizlik olduğunu düşündükleri noktada bize de savcılığa da başvurabilirler” dedi.