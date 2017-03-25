Kızıl Ordu Korosu İstanbul'a geliyor

80 yıllık tarihe sahip Kızıl Ordu Korosu, 2016 yılında yaşanan uçak kazasında kaybettiği 64 üyesini anmak ve sanatın durmadığını göstermek için 8 Nisan Cumartesi günü İstanbul'da sahne alacak.

Etkinlik saat 20:00’de Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda başlayacak.

Konserde Kızıl Ordu Korosu’na, Duma Kültür Komitesi Başkan Yardımcısı, Duma Milletvekili ve aynı zamanda Rusya Devlet Sanatçısı olan Yosif Kobzon eşlik edecek.

Ne olmuştu?

Rusya Savunma Bakanlığı’na ait, 92 kişiyi taşıyan Tu-154 tipi uçak, 26 Aralık 2016'da Soçi’den havalandıktan sonra kaza yaparak Karadeniz'e düşmüştü.Düşen uçağın 92 yolcusundan 64’ü Kızıl Ordu Korosu’nun üyeleriydi. Koro, Suriye’nin Lazkiye kentine yeni yıl kutlama etkinlikleri için gidiyordu.

Türkiye’de de birçok konser veren Kızıl Ordu Korosu en son Rusya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 95. yılı çerçevesinde 14 Haziran 2015’te sahneye çıkmıştı.

Kızıl Ordu, uçak kazasından 2ay sonra yen, üyeleriyle ilk konserin, vermişti: