Düşen Rus uçağında bulunan Kızıl Ordu Korosu'nun 88 yıllık hikâyesi

Rusya Savunma Bakanlığı'na ait, 91 kişiyi taşıyan Tu-154 tipi uçak, Soçi'den havalandıktan kısa süre sonra Karadeniz üzerinde düştü. Suriye'nin Lazkiye kentindeki askeri üsse gittiği belirtilen Rus uçağında askeri yetkililer, gazeteciler ve Kızıl Ordu Korosu'nun üyeleri bulunuyordu.

Bianet'te yer alan habere göre, repertuarında 2 binden fazla eser bulunan Koro, Rus halk şarkılarından operaaryalarına, pop müzik şarkılarından rock parçalarına kadar geniş bir yelpazede eserler seslendiriyor. Pek çok ülkede konserler düzenleyen Kızıl Ordu Korosu, Türkiye programında seslendirdiği Türkçe parçalarla da büyük beğeni topluyordu.

Türkiye'de de birçok konser veren Kızıl Ordu Korosu en son Rusya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 95. yılı çerçevesinde 14 Haziran 2015'te sahneye çıkmış ve Tarkan'ın "Şıkıdım", Barış Manço'nun "Genç Osman" gibi şarkıları da yorumlamıştı.

Koro erkek koro elemanları, orkestra ve dans grubundan oluşuyor. Rusya'nın halk şarkılarından, kilise müziklerine, opera aryalarından popüler müziklere kadar uzanan geniş bir yelpazede eserler icra ediyorlar.

Bunların arasında "Katyuşa", "Kalinka", "Polyuşko Polye", "Kernina" ve "Ave Maria" en bilinenlerindendir. Sovyetler Birliği'nin dağılmasında sonra da Rusya'da ve diğer ülkelerde konserler vermeye devam ettiler.

Şefi, ulusal marşı bestelemişti

Kızıl Ordu Korosu'nun ölene kadar şefliğini yapmış olan Aleksandr Aleksandrov Sovyetler Birliği Marşı'nı besteledi. Sovyetler Birliği Marşı sözleri değiştirilerek bugün Rusya Ulusal Marşı olarak kullanılıyor.

İlk koro 17 kişilikti

Koro Moskova Merkez Ordu Kulübü’nde 1928 yılında kuruldu. Kızıl Ordu Korosu adı altında oniki asker, bir vokal, bir akordiyon, iki dansçı ve bir anlatıcı bulunuyordu.

II. Dünya Savaşı'nda

İlk resmi gösterilerini 12 Ekim 1928'de Orkestranın 1929 yılında koro Sovyetler Birliği'nin Uzak Doğu bölgesinde demiryolu inşa eden askerleri ziyaret ederek verdi. II. Dünya Savaşı sırasında Sovyet Cepheleri'nde, havaalanlarında hastanelerde askerlere ve halka moral vermek için 1500'ün üstünde gösteri yaptılar.

Aleksandr Aleksandrov'un 1946 yılında ölümünden sonra oğlu Boris Aleksandrov koronun yönetimini başarı ile devam ettirdi. 1987'de son emekliliğinden önce Koro'ya Dünya turu sırasında şeflik yaptı. 2003'den günümüze kadar koroya Vyacheslav Korobko şeflik yapıyordu.