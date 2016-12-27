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Kültür-Sanat

Enbe Orkestrası, Kızıl Ordu Korosu için söyleyecek

Kızıl Ordu Korosu'nun 64 üyesi uçak kazasına yaşamını yitirmişti

27 Aralık 2016 14:25

Enbe Orkestrası, Karadeniz’de düşen Rusya’ya ait askeri uçakta bulunan Kızıl Ordu Korosu üyelerinin anısına konser vermek için hazırlıklara başladı.

Hürriyet’in haberine göre, Daha önce hem Rusya Kremlin Sarayı’nda konser veren hem de defalarca Rus bestecilerin eserlerini icra eden ENBE Orkestrası’nın şefi Behzat Gerçekler, bu özel proje için Dışişleri Bakın Mevlüt Çavuşoğlu ile iletişime geçti.

Çavuşoğlu ile birlikte bir Rusya-Türkiye organizasyonu planlayan Gerçekler, üzüntüsü şöyle dile getirdi: Uçak kazasında hayatını kaybeden bu özel müzisyenlerin ailelerine ve tüm Rus halkına başsağlığı diliyoruz. Tüm müzikseverler gibi biz de derin üzüntü duyuyoruz.

 

Kızıl Ordu Korosu'nun tarihi

 

Türkiye’de Kızıl Ordu Korosu adıyla bilinen, resmi adı ise Aleksandrov Topluluğu olan bu grup, Rus ordusunun da resmi korosudur. 1928 yılında Sovyetler Birliği döneminde kuruldu. Grubun içinde bir orkestra ile dansçılar da bulunuyor. Adını, Sovyetler Birliği’nin milli marşının müziğini besteleyen Aleksander Vasilyeviç Aleksandrov’dan alıyor.

 

Enbe Orkestrası

 

Enbe Orkestrası Türkiye’den ve yurt dışından birçok müzisyeni bünyesinde barındıran müzik grubudur. Şu ana kadar birçok şarkıcı ile düet yapmıştır.

Barry White, Richard Clayderman, Christian Adam, Goran Bregoviç, Pavarotti, Domingo, Monica Molina ve Gloria Gaynor ile konserler veren ENBE Orkestrası, opera aryalarından Napolitan hafif müziğe, özel solistlerin eşliğinde yorumladığı Fransız şansonlar ve valslerden Latin müziklere, Arjantin tango’larından jazz ve country eserlerden, ünlü müzikallerden yabancı ve türkçe pop müziğine uzanan bir repertuara sahiptir.

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