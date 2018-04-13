Kızı, dairesini Güneş'e satmıştı; Kılıçdaroğlu: Biraz borçlandık ama yeni bir ev aldık, yola daha yakın

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Ataşehirdeki evi 100 bin dolar karşılığında Güneş gazetesine satmasının ardından kızı Zeynep Kılıçdaroğlu'na yeni bir ev satın aldığını açıkladığını yazdı. Sarıkaya, Akşener'in, "Bu siyaset kızınıza da zarar verdi; yok pahasına satmak zorunda kaldı, evinden oldu" sözleri sonrasında CHP liderinin, "Aşağıdan güzel, yeni bir ev aldık, biraz borçlandık ama ötekine göre bu yola daha yakın..." dediğini aktardı.

Güneş gazetesi, CHP liderinin kızı Zeynep Kılıçdaroğlu'ndan 100 bin dolara aldığı Ataşehir'deki daireyi satışa çıkarmış, dairenin iddia edildiği gibi 73 metrekare olmadığını, 148 metrekare olduğunu ileri sürmüştü. Güneş gazetesinin daireyi 250 bin dolara satacağı aktarılmıştı.

TIKLAYIN - 100 bin dolara almışlardı; Güneş gazetesi, Kılıçdaroğlu'nun kızının evini kârla satıyor!

Sarıkaya, "Gönüllüler havuzu..." başlığıyla (13 Nisan 2018) yayımlan yazısında Akşener'in, Kılıçdaroğlu’na torunu Duru için Yaşar Kemal’in “Üç Anadolu Efsanesi” kitabını hediye ettiğini de yazdı.

"Her iki taraf da görüşme sonrası memnundu; yakında bunun SP ve DP’nin de katılımıyla üçlü, dörtlü, hatta daha geniş kapsamlı liderler buluşması olasılığından da söz etti" diyen Sarıkaya, "Bir ittifak hareketi yerine, baştan belirlendiği gibi 'ilkeler platformu' hareketi olarak devam edeceğinin altını çizdi. İyi Parti ile SP ve DP’nin ise milletvekili için seçim ittifakı yapabilme olasılığının da altı çizildi" sözlerini kaydetti.