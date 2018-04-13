T24 LogoT24 Logo
Medya

Kızı, dairesini Güneş'e satmıştı; Kılıçdaroğlu: Biraz borçlandık ama yeni bir ev aldık, yola daha yakın

"Her iki taraf da görüşme sonrası memnundu"

13 Nisan 2018 15:49

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Ataşehirdeki evi 100 bin dolar karşılığında Güneş gazetesine satmasının ardından kızı Zeynep Kılıçdaroğlu'na yeni bir ev satın aldığını açıkladığını yazdı. Sarıkaya, Akşener'in, "Bu siyaset kızınıza da zarar verdi; yok pahasına satmak zorunda kaldı, evinden oldu" sözleri sonrasında CHP liderinin, "Aşağıdan güzel, yeni bir ev aldık, biraz borçlandık ama ötekine göre bu yola daha yakın..." dediğini aktardı.

Güneş gazetesi, CHP liderinin kızı Zeynep Kılıçdaroğlu'ndan 100 bin dolara aldığı Ataşehir'deki daireyi satışa çıkarmış, dairenin iddia edildiği gibi 73 metrekare olmadığını, 148 metrekare olduğunu ileri sürmüştü. Güneş gazetesinin daireyi 250 bin dolara satacağı aktarılmıştı.

TIKLAYIN - 100 bin dolara almışlardı; Güneş gazetesi, Kılıçdaroğlu'nun kızının evini kârla satıyor!

 

Sarıkaya, "Gönüllüler havuzu..." başlığıyla (13 Nisan 2018) yayımlan yazısında Akşener'in, Kılıçdaroğlu’na torunu Duru için Yaşar Kemal’in “Üç Anadolu Efsanesi” kitabını hediye ettiğini de yazdı.

"Her iki taraf da görüşme sonrası memnundu; yakında bunun SP ve DP’nin de katılımıyla üçlü, dörtlü, hatta daha geniş kapsamlı liderler buluşması olasılığından da söz etti" diyen Sarıkaya, "Bir ittifak hareketi yerine, baştan belirlendiği gibi 'ilkeler platformu' hareketi olarak devam edeceğinin altını çizdi. İyi Parti ile SP ve DP’nin ise milletvekili için seçim ittifakı yapabilme olasılığının da altı çizildi" sözlerini kaydetti.

ETİKETLER

kılıçdaroğlumuharrem sarıkayahaberMeral Akşenerzeynep kılıçdaroğluBiraz borçlandıkyeni bir ev aldık

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24