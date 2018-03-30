100 bin dolara almışlardı; Güneş gazetesi, Kılıçdaroğlu'nun kızının evini kârla satıyor!

Güneş gazetesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kızı Zeynep Kılıçdaroğlu'ndan 100 bin dolara aldığı Ataşehir'deki daireyi satışa çıkardı. Dairenin iddia edildiği gibi 73 metrekare olmadığını, 148 metrekare olduğunu ileri süren Güneş gazetesi, daireyi 250 bin dolara satacak.

Güneş'in satılığa çıkardığını duyurduğu haber metni aynen şöyle:

Hani 73 metrekareydi

Güneş Gazetesi’nin, Kılıçdaroğlu ailesine yönelttiği sorular hala cevapsız. Genel başkan ve kızı, milyonluk daireyi kaç paraya aldıklarını ya da herhangi bir ödeme yapıp yapmadıklarını açıklayamadı.

Belgelendiremedi

Güneş Gazetesi’nin, Kılıçdaroğlu ailesine yönelttiği sorular hala cevapsız. Genel başkan ve kızı, milyonluk daireyi kaç paraya aldıklarını ya da herhangi bir ödeme yapıp yapmadıklarını açıklayamadı.

Söylediğinin iki katı

Kılıçdaroğlu’nun satışa çıkardığı o daireyi, değerinin çok altında bir bedelle GÜNEŞ Gazetesi aldı. CHP liderinin 1+1 olduğunu söylediği ev, 2 katı büyüklükte. Brüt 148 metrekarelik ultralüks rezidans, 3 geniş oda ve bir büyük salona sahip. Dairenin değeri de genel başkanın iddia ettiği gibi 100 bin değil, en az 250 bin dolar.

Satılık fırsat dairesi!

Güneş Gazetesi sözünü tutuyor. Zeynep Kılıçdaroğlu’ndan aldığı rezidansı gerçek değerinde satışa çıkarıyor.

Satış şartları

* Birden fazla talipli çıkması halinde satış bedeli, açık artırma usulü belirlenecek.

* Daireden elde edilecek gelir, şehit ailelerine bağışlanacak.

* Kılıçdaroğlu da gerekli şartları karşılamak koşuluyla daireye talip olabilir.

* Talep etmesi halinde, dairenin yeni sahibine Zeynep Kılıçdaroğlu’nun söküp götürdüğü bulaşık makinesi ve

buzdolabı hediye edilecektir.

Helal etmiyoruz

Buz Rezidans’taki dairelerde standart olarak buzdolabı, bulaşık makinesi, fırın ve mikro dalga fırın yer alıyor. Ancak Zeynep Kılıçdaroğlu daireden çıkarken, tenezzül edip buzdolabı ve bulaşık makinesini de yanında götürdü.

Ne ararsan var

Buz Rezidans sakinlerinin konforu için her detay düşünülmüş.