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Kıvanç Tatlıtuğ ameliyat sonrası ilk kez görüntülendi

"10 gün daha koltuk değneğiyle gezeceğim"

10 Nisan 2016 14:23

Basketbol maçı yaparken çapraz bağlarıyla ilgili probleminden dolayı geçtiğimiz günlerde dizinden de ameliyat olan Kıvanç Tatlıtuğ, ameliyattan sonra koltuk değneğiyle ilk kez objektiflere takıldı.

 

Yürümekte zorluk çekti

 

Etiler'deki Adem Terzi'de saç ve sakal tıraşı olan Kıvanç Tatlıtuğ, çıkışta gazetecileri karşısında görünce neye uğradığını şaşırdı. Yürümekte zorluk çeken yakışıklı oyuncu, koltuk değneğiyle arabasına binebildi. Kendisini iyi hissettiğini söyleyen Tatlıtuğ, "10 gün daha koltuk değneğiyle gezeceğim. Daha sonra fizik tedavi göreceğim. Yaklaşık bir aya kadar sağlığıma kavuşacağım. Ben basketboldan asla vazgeçmem. Sağlığıma kavuştuktan sonra yine basketbol oynamaya devam edeceğim." diye konuştu.

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