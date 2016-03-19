Kıvanç Tatlıtuğ sakatlandı, ameliyat olma ihtimali var

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, arkadaşlarıyla basketbol oynarken dengesini kaybedip yere düşmesi sonucu sakatlandı. Tatlıtuğ arkadaşlarının yardımıyla özel bir hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, yapılan kontroller sonunda Tatlıtuğ’un dizkapağının döndüğü öğrenildi. Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz yıllarda da basketbol oynarken ayağını incitmiş, havalimanında tekerlekli sandalye kullanmıştı.

Ameliyat ihtimalinin doğması üzerine kendi doktoruna da muayene olmak isteyen oyuncu için son karar kontrol sonrasında verilecek.