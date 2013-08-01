Kışlaya çevik kuvvet çağırdılar

Afyon'da 25 askerin yaşamını yitirdiği cephanelik patlamasına ilişkin yargılamada gerginlik çıkınca, mahkemenin bulunduğu askeri kışlaya çevik kuvvet polisi çağrıldı.

Afyonkarahisar'da 25 askerin şehit olduğu mühimmat deposundaki patlamaya ilişkin Kıdemli Albay Veysel Özbay, Binbaşı Ali Duran ve Üsteğmen Tuncay Aydın'ın tutuksuz yargılanmalarına devam edildi. Sanık avukatları duruşmada reddi hakim talebinde bulundu.

Talep üzerine mahkeme başkanı ve iki hakimden biri duruşmaya katılmadı. Heyetin değiştiğini gören şehit yakınları tepki gösterdi. Yaşanan gerginlik nedeniyle mahkeme binasının bulunduğu askeri üsse çevik kuvvet polisleri çağırıldı. Yeni heyet sanık avukatlarının reddi hakim talebini kabul etmedi. Duruşmaya dünkü eski heyetle devam edileceği belirtildi.

Geçen yıl 5 Eylül tarihinde Afyonkarahisar'da meydana gelen ve 25 askerin şehit olduğu askeri mühimmat deposundaki patlamayla ilgili olarak, olay tarihinde Afyonkarahisar 500'üncü İstikam Ana Depo Komutanlığı 4'üncü Mühimmat Bölge Komutanı 51 yaşındaki Kıdemli Albay Veysel Özbay, Bölük Komutanı Binbaşı 44 yaşındaki Ali Duran ve Üsteğmen 31 yaşındaki Tarık Aydın'ın sanık olarak yargılandığı davanın dün başlayan ve akşam saatlerinde ara verilen ikinci duruşmasına bugün devam edildi.

Sanık avukatları reddi hakim talebinde bulundu

Sanık avukatları bugün sabah mahkeme heyetine reddi hakim talebinde bulundu. Talep üzerine mahkeme başkanı ile iki hakimden biri sabahki duruşmaya katılmadı, dünkü diğer hakim ise mahkeme başkanı koltuğunda oturdu, yeni gelen 2 hakim ise heyette yer aldı. Mahkeme salonuna giren şehit yakınları heyet deşikliği ile karşılaşınca tepki gösterdi. Mahkeme başkanı salonda bulunanlara doğru "İzinsiz konuşanı, müdahalede bulunanı salondan dışarı çıkartırım" uyarısında bulundu.Şehit yakınları hakimin bu konuşmasına da tepki gösterdi. Bazı kadınlar baygınlık geçirdi. Mahkeme heyeti duruşmaya ara verdi. Baygınlık geçiren şehit yakınları dışarıda bekleyen 112 ve askeri ambulanslara alınarak gerekli müdahaleleri yapıldı. Heyet duruşmaya ara verdi.

Çevik kuvvet üsse geldi

Yaşanan gerginlik üzerine polisten destek istedi. Mahkemenin bulunduğu askeri üsse çevik kuvvet polisleri geldi. Bazı şehit yakınları,"Askeri savcı dün 3 sanığın da tutuklanmasını istedi. Heyet akşam saatlerinde duruşmaya bu sabaha kadar ara verdi. Biz onların tutuklanmasını beklerken sabah geldiğimizde mahkeme başkanı ve bir hakimin değişmiş olduğunu görünce şok olduk. Neden heyet değiştiği konusunda kimse bize bir şey söylemedi. Dün başlayan ikinci duruşma halen devam ediyor, duruşma tamamlanmadan heyet mi değişir?" diyerek tepkilerini dile getirdiler.

Bir süre sonra askeri mahkemenin yeni heyeti, sanık avukatlarının reddi hakim talebinde bulunduklarını belirterek, kendilerinin de bu talebi değerlendirdiklerini ve kabul etmediklerini açıkladı. Duruşmaya dünkü heyetle devam edileceği belirtildi.