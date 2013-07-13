Uludere'de ölenlerin ailelerine maaş, Afyon'da 25 şehidin ailesine tazminat

TBMM Genel Kurulu’ndan geçen torba yasayla, Uludere’de yaşamını yitiren 34 kişinin ailesine maaş bağlanacak ve Afyonkarahisar’daki cephanelik patlamasında ölen 25 askerin ailesine tazminat ödenecek.

İkinci iş imkânından, faizsiz konut kredisine, nakdi tazminattan, aylık bağlanmasına, ulaşım araçlarının ücretsiz kullanımından, elektrik, su faturalarında indirime gidilmesine kadar sosyal yaşamı ilgilendiren haklar Meclis Genel Kurulu’nda görüşülerek geçti.

Bahar Atakan'ın Milliyet'teki haberine göre, Uludere’de yaşamını yitiren 34 kişinin ailesine maaş bağlanmasının da gündeme geldiği düzenlemeler şöyle:

35 bin kişiye istihdam

* Vazife ve harp malullüğü kapsamındaki TSK mensubu ve güvenlik görevlilerinden hayatını kaybedenlerin yakınlarına 2, malul olanlara 1 istihdam hakkı sağlanacak. Ayrıca, vazife malullüğü kapsamında bulunan diğer kamu görevlilerinden hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve malul olanlara 1 istihdam hakkı sağlanacak.

* Terör mağduru sivil vatandaşlardan terör eylemleri nedeniyle hayatını kaybeden veya engelli hale gelenlere 1 istihdam hakkı getirildi.

* 34 bin 984 kişi istihdam hakkından faydalanabilecek. Reyhanlı, Güngören, Gaziantep, Kumrular olaylarındaki gibi terör mağduru sivil vatandaşlardan hayatını kaybedenlerin yakınlarına veya engelli hale gelenlere, sosyal güvencesinin olup olmadığına bakılmaksızın aylık bağlanacak.

* Uludere olayında hayatını kaybeden 34 kişi için de bu düzenleme işletilebilecek. Ancak Uludere olayına ilişkin savcılık soruşturması sürüyor. Savcılık soruşturma sonucunda olayı “terör olayı” olarak açıklarsa Uludereliler de sivil şehit sayılarak yakınları bu haklardan yararlanabilecek.

* Terör mağduru sivil vatandaşlardan terör eylemleri nedeni ile hayatını kaybedenlerin yakınlarına veya engelli hale gelenlere kamuda 1 istihdam hakkı sağlanacak.

* Vazife ve harp malulü kapsamında olup faizsiz konut kredisinden yararlanamayan şehit yakını ve gazilerin de bu haktan yararlandırılması sağlanacak. Bu çerçevede hak sahipleri 73 bin TL, 20 yıl vadeli faizsiz konut kredisi kullanabilecek.

CHP mahkemeye gidiyor

Bu arada TBMM Genel Kurulu’nda konuşan CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi torba yasayı Anayasa Mahkemesi’ne götüreceklerini söyledi. Çebi, yasadaki olumlu düzenlemelerini desteklediklerini belirtti ve “Ancak TMMOB’la ilgili düzenleme, Dışişleri Bakanlığıyla ilgili düzenleme, bunlara kesinlikle karşıyız. Bu düzenlemeleri de Anayasa Mahkemesi’ne götüreceğimizi buradan ifade ediyorum” dedi.

Gazi çocuklarına ücretsiz seyahat

* Gaziler ücretsiz seyahat hakkından yararlanabiliyorken şimdi gazilerin 25 yaşından küçük çocukları ile anne ve babaya da ücretsiz seyahat hakkı sağlanacak.

* Vazife ve harp malullüğü kapsamında su ve elektrik ücretlerinde indirim imkânından yararlanamayanların tamamı bu haktan yararlanacak.

* Yüzde 40 ve üzerinde engelli olduğunu belgeleyen Türk vatandaşlarının kendileri, ağır engellilerin kendileri ile birlikte yolculuk ettikleri refakatçileri ücretsiz ulaşım imkanından faydalanacak.

Afyon patlaması torba yasada

* Görevin etkisi ve tesiriyle hayatını kaybeden kamu görevlilerinin anne ve babasına aylık bağlamada aranan muhtaçlık şartı kaldırılarak aylık alamayan anne ve babalara da aylık bağlanacak. Ayrıca bu aylıklara asgari ücretin net tutarında alt taban getirilecek.

* Afyon’daki cephanelik patlamasında yaşamını yitiren 25 askerle ilgili soruşturma da düzenlemelere yansıdı. Patlamada hayatını kaybedenler veya malul olanların aylıkları arttırılacak, yakınlarına 2 istihdam hakkı tanınacak ve tazminat verilecek.

Torba yasada neler var?

Yasayla getirilen bazı düzenlemeler şöyle:

* 4/B’liler, mahalli idareler ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 100 bin sözleşmeli personel kadroya alınacak. Vekil Kuran kursu öğreticisi olarak görev yapanlar ile 4 Mayıs 2005 ile 30 Haziran 2013 arasında en az 3 ay süreyle bu görevde bulunanlar kadroya geçirilecek.

* Sürücü belgeleri süreli verilecek. Yenilenen sürücü belgelerinden harç alınmayacak. Geçerlilik süresi dolan sürücü belgesi ile araç kullanan sürücüye 343 TL para cezası verilecek, sürücü belgesi geri alınacak.

* 28 Şubat sürecinde disiplin cezası nedeniyle memuriyetten çıkarılanların yeniden göreve alınmasında atama sayısı sınırlaması uygulanmayacak.

* ÖSYM’nin sınavlarında bireysel veya toplu olarak kopya çeken kişilere 1 yıldan 4 yıla kadar hapis verilecek.

* Harita, plan, etüt ve projeler; yetkili kuruluşlar dışında meslek odaları dahil başka kurum veya kuruluşun vize ve onayına tabi tutulamayacak. TMMOB’un plan ve projelerde vize ve onay yetkisi kaldırılacak.

* 65 yaşını doldurmuş muhtaç ve kimsesizlere, fazla ödenmiş aylıklar nedeniyle çıkarılan borç ve para cezaları ile faizler affedilecek. Hane geliri 233 lira olanlara “65 yaş aylığı” bağlanacak.

* Dışişleri Bakanlığı veya diğer kamu kurumlarından büyükelçi atananlar, merkeze döndüklerinde bakanlıkta genel müdür veya müsteşarlık gibi üst düzey kadrolarda çalışabilecek. Bu kişiler, bakanlıktaki görevleri süresince büyükelçi unvanını kullanabilecek. Meslek mensubu olanlar arasından büyükelçiliğe atananlarla aynı hükümlere tabi olacak. Memurluktan ya da açıktan daimi temsilciliğe atananlar da merkeze döndüklerinde Dışişleri Bakanlığı’nda çalışabilecek büyükelçi unvanını kullanabilecek.

Muhtar ve korucuya zam

* Muhtarların 460 liralık ödenek tutarı 875 liraya kadar çıkarılacak. 55 yaşını doldurup emekli olanların en düşük maaşı 383,96 liradan 652,72 liraya, en yüksek maaş ise 614,33 liradan 883,10 liraya yükseltilecek. Geçici köy korucularından görev süresi içerisinde vefat edenlerin, şehit olanların yakınlarına ödenen ölüm yardımı miktarı da bin 151 liradan 3 bin 839 liraya yükseltilecek.

* Resmi Gazete’de yanlışlıkla “Çağlıyancerit” olarak yayımlanan Kahramanmaraş’ın ilçesinin adı “Çağlayancerit” olarak değiştirilecek.

* Sağlık Bakanlığı’nın uygun görüşü üzerine yurt içinde tedavisinin yapılamadığı tespit edilen kişilerin, sağlık hizmetleri yurtdışında sağlanacak.