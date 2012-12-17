Kışlada bir ölüm daha

Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki 2'nci Mekanize Piyade Tabur Komutanlığı'nda er Burak Kasar'ın arkadaşlarının yanında G-3 piyade tüfeğiyle yaşamına son verdiği açıklandı.

Ergani 2'nci Mekanize Piyade Tabur Komutanlığı'nda görevli Rize doğumlu piyade er Burak Kasar, bugün saat 09.30 sıralarında bakım, onarım kademesinde arkadaşlarının da yanında bulunduğu bir sırada, üzerine zimmetli G-3 makineli tüfeği göğsüne dayayarak ateş etti. Arkadaşları şoke olurken, kanlar içinde yerde kalan er Burak Kasar, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen askeri yetkililerin yaptığı incelemeden sonra Kasar'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (Esat Taştekin/DHA)