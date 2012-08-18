Kışlada 2,5 yıl içinde ölen 252 askerin 175'i intihar etti!

Şüpheli asker ölümleri hakkında bilgi veren Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz , son 2.5 yılda kışlada 252 ölüm gerçekleştiğini açıkladı. Bakan Yılmaz’ın verdiği bilgiye göre bu sürede 175 askerin ölümü kayıtlara ‘intihar’ olarak geçti.

Rifat Başaran'ın Radikal gazetesindeki haberine göre; BDP Kars Milletvekili Mülkiye Birdane, şüpheli asker ölümlerini Meclis gündemine taşıdı. Birdane, Bakan İsmet Yılmaz ’ın yanıtlaması istemiyle verdiği önergede, 2005-2010 yılları arasında 408 askerin şüpheli bir şekilde hayatını kaybettiğini öne sürerek, 2010 yılının ardından kışlada neler yaşandığını sordu. Yılmaz ise verdiği yanıtta kışlada yaşanan ölümleri ve bu ölümlerin azalması için yaptıkları çalışmaları anlattı.



10 yılda 934 intihar



Yılmaz’ın verdiği bilgiye göre 2010 yılından 2012 yılının ilk altı ayının sonuna kadar kışlada 252 ölüm gerçekleşti. Bu ölümlerden 175’i intihar olarak kayda geçerken, yıldırım çarpması nedeniyle 4, araç kazalarında 16, silah kazalarında 30, düşme, çarpma, elektrik çarpması gibi kışla içinde yaşanan kazalarda 27 er ve erbaş hayatını kaybetti. Bakan Yılmaz, CHP’li Veli Ağbaba’nın verdiği soru önergesine 27 Nisan 2012 tarihli yanıtında da, 2002-2012 yıllarını kapsayan 10 yıllık dönemde toplam 1470 personelin hayatını kaybettiğini, bunlardan 934’ünün ise intihar ettiğini açıklamıştı. Yılmaz, ölümlerin önüne geçmek için de eğitim çalışmaları yapıldığını, rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri verildiğini, ayrıca sorunlu personelin önceden tespit edilerek tedavi altına alındığını ifade etti.



10 yılda 818 şehit



CHP Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar da, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na verdiği önergede terör olaylarında şehit olan TSK personeli sayısını sormuştu. Baydar’a cevap veren Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz , 1 Ocak 2010-16 Temmuz 2012 tarihleri arasında meydana gelen olaylarda, 233 TSK personelinin şehit olduğunu açıkladı. 1 Ocak 2002-16 Temmuz 2012 tarihleri arasında meydana gelen toplam 10 bin 80 iç güvenlik olayında ise 818 TSK personeli şehit düştü, 2 bin 290 TSK personeli yaralandı.

Sevag Balıkçı’nın (en sağda) kazayla öldüğü açıklanmış ancak asker kurşunuyla öldüğü anlaşılmıştı.



‘Hani bana p.ç demiştin ya...’



Kışlalardan bu ay iki intihar haberi geldi. Çanakkale ’de 18. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı’nda askerliğini yapan Asteğmen Ahmet Doğan, 2 Ağustos’ta intihar etti. Diğer bir intihar haberi İstanbul 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Topkule Kışlası’nda askerliğini yapan 21 yaşındaki Levent Bal’dan geldi. Samsunlu Bal, 7 Ağustos’ta G3 piyade tüfeğiyle yaşamını sonlandırdı. Bal, geride bıraktığı mektupta komutana, “Hani bugün bana p.çsin demiştin ya. Evet ben p.çim çünkü babam yok benim” diye yazmıştı.