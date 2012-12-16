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Yaşam

Çorum'da nöbetteki askerler çatıştı: 1 ölü 1 yaralı

Çorum'da askerler arasında başlayan tartışma büyüyünce silahlar konuştu. Nöbet kana bulandı

16 Aralık 2012 19:44

Çorum'un Osmancık İlçesi'ndeki Askerlik Şubesi'nde nöbet tutan 2 asker arasında çıkan tartışma, kanlı bitti. Ellerindeki piyade tüfekleriyle birbirlerine ateş eden askerlerden biri yaşamını yitirdi, diğeri yaralandı.

Olay bugün öğlen saatlerinde Osmancık Askerlik Şubesi'nde meydana geldi. Vatani görevlerini burada yapan askerler piyade çavuş 21 yaşındaki F.Ö. ile piyade er 20 yaşındaki Hüseyin Ildız nöbet tutmaya başladı. İki asker arasında bir süre sonra henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma karşılıklı hakaretlerle büyürken, iddiaya göre er Hüseyin Ildız, sinirlenip yanından uzaklaşan çavuş F.Ö.'nün arkasından tüfekle ateş ederek kalçasından vurdu. Yaralanan çavuş F.Ö. de kendi tüfeğini Hüseyin Ildız'a doğrultup peş peşe 2 el ateş etti.

Göğsünden ve karnından vurulup kanlar içinde yerde kalan Hüseyin Ildız, olay yerinde yaşamını yitirdi. Nöbet arkadaşını vurduktan sonra kendi yere yığılıp kalan çavuş F.Ö., ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan çavuş F.Ö., Çorum'daki Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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